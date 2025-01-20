Международный день принятия, День пингвинов и День видеокамеры. Что празднуют 20 января

20 января отмечают сразу несколько важных событий и памятных дат. В мире это Международный день принятия, который призывает поддерживать инклюзивность и равенство для людей с различными особенностями, пишет УНН.

20 января в мире отмечают Международный день принятия - день, который напоминает, насколько важно строить общество, где каждый чувствует себя частью сообщества, независимо от своих физических, психических или иных особенностей. Идея этого дня заключается в поддержке инклюзивности, равенства и взаимопонимания.

Этот праздник появился по инициативе американки Эни Рейд, которая родилась без рук, но смогла стать художницей, автором книг и активисткой. Она основала этот день, чтобы напомнить людям: различия - это не барьер, а часть нашей общей уникальности.

Международный день принятия призывает общества поддерживать людей с инвалидностью укреплять социальную сплоченность и развивать инклюзивные практики.

Также в этот день отмечают неофициальный праздник видеокамеры. Именно в этот день в 1982 году компания Sony Electronics впервые представила видеокамеру на открытом рынке.

Интересно, что первые видеокамеры появились еще в 1930-х годах и использовались для телевизионных трансляций. Но настоящий прорыв произошел в 1980-х, когда появились портативные камеры, например Sony Handycam, которые позволили людям снимать видео дома.

В 1990-х годах видеокамеры стали цифровыми, что сделало их еще более доступными и удобными. А потом наступила новая эра - смартфоны с камерами, которые превратили каждого из нас в оператора.

День пингвинов - это неофициальный, но очень симпатичный праздник, который ежегодно отмечается 20 января. Он посвящен удивительным птицам, которые не умеют летать, но прекрасно плавают и живут в самых суровых условиях планеты - пингвинам. Этот день не только празднует красоту и уникальность пингвинов, но и привлекает внимание к вопросам их выживания, которые становятся все более актуальными из-за изменения климата и вмешательства человека в природные среды.

Интересно, что дата выбрана не случайно: именно в это время пингвины Адели, один из самых распространенных видов, завершают сезон миграции и возвращаются к своим гнездовым колониям в Антарктиде. Их верность партнерам и невероятная организация колоний является примером взаимопомощи и выносливости.

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Сегодня верующие чтят память святого Евфимия Великого - одного из самых почитаемых святых, известного своим аскетизмом и силой молитвы.

Евфимий родился в городе Мелита в Армении. В возрасте трех лет он остался без отца, который был язычником. Его мать-христианка доверила воспитание сына мелитинскому епископу Отрии, который крестил мальчика, рукоположил его в иерея и поручил надзор за монастырями поблизости.

В 28 лет Евфимий отправился в паломничество в Иерусалим. Посетив все святыни, он присоединился к пустынникам, которые жили неподалеку. Сперва поселился в Фаранской лавре рядом с преподобным Харитоном, а впоследствии стал духовным братом отшельника Феоктиста.

Через пять лет Евфимий вместе с Феоктистом поселился в пустыне, ведя жизнь аскетов. Слухи об их благочестии распространились, и многие люди начали приходить, чтобы присоединиться к аскетической жизни. Евфимий, стремясь сохранить уединение, направлял их к Феоктисту, который основал монастырь. Пещера Евфимия превратилась в церковь, а сам он стал духовником братства, хотя и редко покидал свое уединенное место.

В 420 году Евфимий исцелил арабского филарха, который принял христианство под именем Петр. Это привлекло еще больше паломников, которые искали исцеления. Евфимий оставил монастырь и поселился в другом месте, где его поддержали местные жители, в частности глава деревни, который построил монастырь после того, как Евфимий изгнал беса из его сына.

Когда палестинское монашество склонилось к монофизитству, Евфимий продолжал отстаивать православное вероучение, вернувшись в Иерусалим лишь после назначения патриархом Ювеналия.

Святой умер в 473 году и был похоронен в лавре, которую сам основал. В XX веке руины лавры были раскопаны, однако мощи святого так и не нашли.

Также вспоминают преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, которые провели жизнь в молитвах и подвигах, и мучеников Инну, Пинну и Римму, которые погибли за христианскую веру.

Этот день считается особенным для молитвы и духовного очищения. Верующие обращаются к святым с просьбой об укреплении веры, здоровье и защите от невзгод.

Что можно делать:

Уделить время молитве и посещению церкви.

Помочь тем, кто нуждается в поддержке, особенно пожилым людям или больным.

Заниматься домашними делами, которые приносят пользу и порядок в доме.

Что не стоит делать:

Конфликтовать, ссориться или осуждать других.

Отказывать в помощи или быть равнодушными к чужим проблемам.