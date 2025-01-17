От Барби до Святогора: какие имена выбирают для детей украинцы
Киев • УНН
В 2024 году в Украине родилось более 176 000 детей. Среди популярных имен лидируют Анна, София, Артем и Максим, а среди необычных появились Барби, Мерси, Святогор и Султан.
В 2024 году в Украине родилось более 176 000 детей. Среди популярных имен для малышей лидируют Анна, София, Артем и Максим, а среди необычных появились Барби, Мерси, Святогор, Султан и Добрыня, сообщили в Министерстве юстиции в пятницу, пишет УНН.
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"Барби, Мерси, Султан и Добрыня - это не персонажи сказки, а реальные имена маленьких украинцев! В 2024 году более 176 000 новорожденных получили неповторимые имена, которые стали символом любви, надежд и ожиданий их родителей. Интересно, что популярные имена, такие как София или Артем, остаются на вершинах рейтингов уже несколько лет подряд", - указали в Минюсте.
Самыми популярными женскими именами, как сообщается, стали Анна, София, Мария, Екатерина, Соломия, Полина, Виктория и Милана. Среди мужских имен лидируют Артем, Максим, Богдан, Дмитрий, Михаил, Андрей, Денис, Даниил, Тимофей, Макар и Марк.
Интересно, что наряду с традиционными именами родители все чаще выбирают уникальные варианты.
Среди необычных женских имен встречаются Барби, Мерси, Дзвинка, Ангела, Рута, Горыня, Жасмин, Роксолана, Василиса, Олимпиада, Луна, Цветок, Суламита, Мальва и Дояна. Мальчиков называют такими именами как Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Святогор, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин, Аскольд и Султан.
В Минюсте при этом напомнили, что согласно украинскому законодательству, физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество с согласия родителей или попечителя. А с 16 лет он может изменить их по собственному усмотрению.
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