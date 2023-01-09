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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20758 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Мрия, Марс, Афина и Искандер: назвали редкие имена детей в Киеве и центральном регионе

Киев • УНН

 • 574162 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило тренды на имена для новорожденных в Киеве и центральном регионе в 2022 году, пишет УНН.

Мрия, Марс, Афина и Искандер: назвали редкие имена детей в Киеве и центральном регионе

Детали

София, Мария, Марк и Артем – имена, которые уже не один год сохраняют первенство в рейтинге самых популярных имен, которые выбирали родители для новорожденных малышей в прошлом 2022 году, отметили в ведомстве.

По регионам тренды на популярные и редко используемые имена в 2022 году выглядели так:

В городе Киев:

  • женские: София, Полина, Виктория, Ева, Анна, Мария;
  • мужские: Марк, Александр, Максим, Матвей, Артем.

Редкоупотребляемые имена, которые давались детям в 2022 году в городе Киев:

  • женские: Афелия, Джавелина, Властилина, Ава, Эля, Даня, Мрия, Агпия, Сония, Лали, Лукерия, Златослава, Земфира;
  • мужские: Орион, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенир, Елеазар, Данко, Явир, Данислав, Азарий, Велеслав.

В Киевской области:

  • женские: Анна, Анастасия, Вероника, Виктория, Ева, Мария, Полина, Соломия, София;
  • мужские: Андрей, Артем, Богдан, Владислав, Даниил, Давид, Дмитрий, Матвей, Марк, Максим, Назар, Александр, Тимофей, Ярослав.

Редкоупотребляемые имена, которые давались детям в 2022 году в Киевской области:

  • женские: Аурика, Божена, Даяна, Эванджелина, Эмили, Нарин, Ноэль, Рахиль, Ясмина;
  • мужские: Арней, Уильям, Дэмьян, Лавр, Леон, Мэтт, Серафим, Тамирлан, Теймур.

В Черкасской области:

  • женские: Анастасия, Анна, Алиса, Арина, Вероника, Виктория, Ева, Мария, Милана, Соломия, София, Стефания, Полина;
  • мужские: Артем, Богдан, Владимир, Владислав, Денис, Дмитрий, Иван, Максим, Марк, Матвей, Назар, Александр, Тимофей, Ярослав.

Редкоупотребляемые имена, которые давались детям в 2022 году в Черкасской области:

  • женские: Авелия, Ая, Глафира, Эльмира, Эмма, Зоряна, Изольда, Иллария, Кьяра, Кэролайн, Луна, Миропия, Мрия, Соля, Тиана, Цвитана, Ясмина, Ятомера;
  • мужские: Айман, Арей, Гулором, Дар, Есфирь, Закир, Златан, Илон, Косма, Любомир, Марс, Меруж, Орест, Радомир, Саян, Тегран, Тихон.

В Винницкой области:

  • женские: София, Анна, Анастасия, Виктория, Соломия;
  • мужские: Артем, Дмитрий, Максим, Матвей, Марк.

Редкоупотребляемые имена, которые давались детям в 2022 году в Винницкой области:

  • женские: Полианна, Афина, Кириена, Саломея – Севда, Лолита, Моника;
  • мужские: Султан, Елисей, Радослав, Моисей, Никитас.

В Хмельницкой области:

  • женские: Анастасия, Анна, Виктория, Вероника, Дарья, Эмилия, Ева, Злата, Мария, Надежда, Александра, Полина, Соломия, София, Ярина;
  • мужские: Андрей, Артем, Владислав, Давид, Даниил, Илья, Максим, Марк, Матвей, Михаил, Назар, Александр, Роман, Тимофей, Ярослав.

Редкоупотребляемые имена, которые давались детям в 2022 году на Хмельнитчине:

  • женские: Альвина, Амалия, Афина, Ванесса, Вивьен, Глория, Зара, Лилиана, Луна, Патрина, Юнна, Ульпана;
  • мужские: Доминик, Искандер, Мариус, Нафаниил, Никодим, Райан, Севиур, Стефа, Юсуф.

В Житомирской области:

  • женские: Алина, Алиса, Алисия, Ангелина, Анна, Анастасия, Арина, Богдана, Валентина, Валерия, Варвара, Вероника, Виктория, Дарья, Эвелина, Эмилия, Ева, Елизавета, Злата, Карина, Екатерина, Kиpa, Маргарита, Мария, Марта, Милана, Мирослава, Николь, Александра, Полина, София, Соломия, Юлия, Яна;
  • мужские: Андрей, Артем, Артур, Богдан, Владимир, Владислав, Даниил, Даниил, Денис, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илья, Кирилл, Лев, Макар, Максим, Марк, Марьян, Матвей, Михаил, Назар, Никита, Александр, Стефан, Тимофей, Тимур, Юрий, Ян, Ярослав.

Редкоупотребляемые имена, которые давались детям в 2022 году в Житомирской области:

  • женские: Аврора, Агата, Аделина, Адриана, Альбина, Альвина, Анелия, Анисия, Божена, Габриэлла, Дайана, Дариана, Дилара, Доминика, Элина, Эльвира, Элиана, Эмира, Эмма, Эстер, Илона, Иллария, Лиана, Лика, Лия, Малика, Мелисса, Мила, Милена, Мира, Мия, Моника, Николетта, Николоз, Оливия, Радмира, Роза, Роксолана, Руф, Сабина, Сандра, Стелла, Стефания, Теона, Ульяна
  • мужские: Авдей, Айртон, Алекс, Амин, Амибрек, Амир, Арман, Армен, Арсен, Браен, Белослав, Варфоломей, Вениамин, Дамир, Данил, Джош, Эрнест, Эммануил, Имран, Йонатан, Лаврин, Ларион, Леон, Лука, Максимилиан, Милан, Нестор, Олесь, Оскар, Платон, Радион, Ринат, Рувим, Самуил, Сармат, Серафим, Свитозар, Тамирлан, Фарид, Хома.
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