Мрия, Марс, Афина и Искандер: назвали редкие имена детей в Киеве и центральном регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило тренды на имена для новорожденных в Киеве и центральном регионе в 2022 году, пишет УНН.
Детали
София, Мария, Марк и Артем – имена, которые уже не один год сохраняют первенство в рейтинге самых популярных имен, которые выбирали родители для новорожденных малышей в прошлом 2022 году, отметили в ведомстве.
По регионам тренды на популярные и редко используемые имена в 2022 году выглядели так:
В городе Киев:
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- женские: София, Полина, Виктория, Ева, Анна, Мария;
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- мужские: Марк, Александр, Максим, Матвей, Артем.
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Редкоупотребляемые имена, которые давались детям в 2022 году в городе Киев:
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- женские: Афелия, Джавелина, Властилина, Ава, Эля, Даня, Мрия, Агпия, Сония, Лали, Лукерия, Златослава, Земфира;
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- мужские: Орион, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенир, Елеазар, Данко, Явир, Данислав, Азарий, Велеслав.
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В Киевской области:
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- женские: Анна, Анастасия, Вероника, Виктория, Ева, Мария, Полина, Соломия, София;
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- мужские: Андрей, Артем, Богдан, Владислав, Даниил, Давид, Дмитрий, Матвей, Марк, Максим, Назар, Александр, Тимофей, Ярослав.
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Редкоупотребляемые имена, которые давались детям в 2022 году в Киевской области:
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- женские: Аурика, Божена, Даяна, Эванджелина, Эмили, Нарин, Ноэль, Рахиль, Ясмина;
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- мужские: Арней, Уильям, Дэмьян, Лавр, Леон, Мэтт, Серафим, Тамирлан, Теймур.
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В Черкасской области:
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- женские: Анастасия, Анна, Алиса, Арина, Вероника, Виктория, Ева, Мария, Милана, Соломия, София, Стефания, Полина;
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- мужские: Артем, Богдан, Владимир, Владислав, Денис, Дмитрий, Иван, Максим, Марк, Матвей, Назар, Александр, Тимофей, Ярослав.
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Редкоупотребляемые имена, которые давались детям в 2022 году в Черкасской области:
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- женские: Авелия, Ая, Глафира, Эльмира, Эмма, Зоряна, Изольда, Иллария, Кьяра, Кэролайн, Луна, Миропия, Мрия, Соля, Тиана, Цвитана, Ясмина, Ятомера;
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- мужские: Айман, Арей, Гулором, Дар, Есфирь, Закир, Златан, Илон, Косма, Любомир, Марс, Меруж, Орест, Радомир, Саян, Тегран, Тихон.
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В Винницкой области:
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- женские: София, Анна, Анастасия, Виктория, Соломия;
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- мужские: Артем, Дмитрий, Максим, Матвей, Марк.
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Редкоупотребляемые имена, которые давались детям в 2022 году в Винницкой области:
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- женские: Полианна, Афина, Кириена, Саломея – Севда, Лолита, Моника;
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- мужские: Султан, Елисей, Радослав, Моисей, Никитас.
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В Хмельницкой области:
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- женские: Анастасия, Анна, Виктория, Вероника, Дарья, Эмилия, Ева, Злата, Мария, Надежда, Александра, Полина, Соломия, София, Ярина;
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- мужские: Андрей, Артем, Владислав, Давид, Даниил, Илья, Максим, Марк, Матвей, Михаил, Назар, Александр, Роман, Тимофей, Ярослав.
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Редкоупотребляемые имена, которые давались детям в 2022 году на Хмельнитчине:
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- женские: Альвина, Амалия, Афина, Ванесса, Вивьен, Глория, Зара, Лилиана, Луна, Патрина, Юнна, Ульпана;
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- мужские: Доминик, Искандер, Мариус, Нафаниил, Никодим, Райан, Севиур, Стефа, Юсуф.
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В Житомирской области:
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- женские: Алина, Алиса, Алисия, Ангелина, Анна, Анастасия, Арина, Богдана, Валентина, Валерия, Варвара, Вероника, Виктория, Дарья, Эвелина, Эмилия, Ева, Елизавета, Злата, Карина, Екатерина, Kиpa, Маргарита, Мария, Марта, Милана, Мирослава, Николь, Александра, Полина, София, Соломия, Юлия, Яна;
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- мужские: Андрей, Артем, Артур, Богдан, Владимир, Владислав, Даниил, Даниил, Денис, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илья, Кирилл, Лев, Макар, Максим, Марк, Марьян, Матвей, Михаил, Назар, Никита, Александр, Стефан, Тимофей, Тимур, Юрий, Ян, Ярослав.
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Редкоупотребляемые имена, которые давались детям в 2022 году в Житомирской области:
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- женские: Аврора, Агата, Аделина, Адриана, Альбина, Альвина, Анелия, Анисия, Божена, Габриэлла, Дайана, Дариана, Дилара, Доминика, Элина, Эльвира, Элиана, Эмира, Эмма, Эстер, Илона, Иллария, Лиана, Лика, Лия, Малика, Мелисса, Мила, Милена, Мира, Мия, Моника, Николетта, Николоз, Оливия, Радмира, Роза, Роксолана, Руф, Сабина, Сандра, Стелла, Стефания, Теона, Ульяна
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- мужские: Авдей, Айртон, Алекс, Амин, Амибрек, Амир, Арман, Армен, Арсен, Браен, Белослав, Варфоломей, Вениамин, Дамир, Данил, Джош, Эрнест, Эммануил, Имран, Йонатан, Лаврин, Ларион, Леон, Лука, Максимилиан, Милан, Нестор, Олесь, Оскар, Платон, Радион, Ринат, Рувим, Самуил, Сармат, Серафим, Свитозар, Тамирлан, Фарид, Хома.
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