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Мрія, Марс, Афіна та Іскандер: назвали рідкісні імена дітей у Києві та центральному регіоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило тренди на імена для новонароджених у Києві та центральному регіоні у 2022 році, пише УНН.

Мрія, Марс, Афіна та Іскандер: назвали рідкісні імена дітей у Києві та центральному регіоні

Деталі

Софія, Марія, Марк та Артем, - імена, які уже не один рік зберігають першість у рейтингу найпопулярніших імен, які обирали батьки для новонароджених малюків у минулому 2022 році, зауважили у відомстві.

По регіонах тренди на популярні та рідковживані імена у 2022 році виглядали так:

У місті Київ:

  • жіночі: Софія, Поліна, Вікторія, Єва, Анна, Марія;
  • чоловічі: Марк, Олександр, Максим, Матвій, Артем.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році у місті Київ:

  • жіночі: Афелія, Джавеліна, Властилина, Ава, Еля, Даня, Мрія, Агпия, Сонія, Лалі, Лукерія, Златослава, Зємфіра;
  • чоловічі: Оріон, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенір, Єлеазар, Данко, Явір, Даніслав, Азарій, Велеслав.

У Київській області:

  • жіночі: Анна, Анастасія, Вероніка, Вікторія, Єва, Марія, Поліна, Соломія, Софія;
  • чоловічі: Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Данило, Давид, Дмитро, Матвій, Марк, Максим, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Київщині:

  • жіночі: Ауріка, Божена, Даяна, Еванджеліна, Емілі, Нарін, Ноель, Рахіль, Ясміна;
  • чоловічі: Арней, Вільям, Дем’ян, Лавр, Леон, Метт, Серафім, Тамірлан, Теймур.

У Черкаській області:

  • жіночі: Анастасія, Анна, Аліса, Аріна, Вероніка, Вікторія, Єва, Марія, Мілана, Соломія, Софія, Стефанія, Поліна;
  • чоловічі: Артем, Богдан, Володимир, Владислав, Денис, Дмитро, Іван, Максим, Марк, Матвій, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Черкащині:

  • жіночі: Авелія, Ая, Глафіра, Ельміра, Емма, Зоряна, Ізольда, Іларія, Кьяра, Керолайн, Луна, Міропія, Мрія, Соля, Тіана, Цвітана, Ясміна, Ятоміра;
  • чоловічі: Айман, Арей, Гулором, Дар, Єсфірь, Закір, Златан, Ілон, Косма, Любомир, Марс, Меруж, Орест, Радомір, Саян, Тегран, Тихон.

У Вінницькій області:

  • жіночі: Софія, Анна, Анастасія, Вікторія, Соломія;
  • чоловічі: Артем, Дмитро, Максим, Матвій, Марк.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Вінниччині:

  • жіночі: Поліанна, Афіна, Кірієна, Соломія – Севда, Лоліта, Моніка;
  • чоловічі: Султан, Єлісей, Радослав, Мойсей, Нікітас.

У Хмельницькій області:

  • жіночі: Анастасія, Анна, Вікторія, Вероніка, Дарина, Емілія, Єва, Злата, Марія, Надія, Олександра, Поліна, Соломія, Софія, Ярина;
  • чоловічі: Андрій, Артем, Владислав, Давид, Данило, Ілля, Максим, Марк, Матвій, Михайло, Назар, Олександр, Роман, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Хмельниччині:

  • жіночі: Альвіна, Амалія, Афіна, Ванеса, Вів'єн, Глорія, Зара, Ліліана, Луна, Патріна, Юнна, Ульпана;
  • чоловічі: Домінік, Іскандер, Маріус, Натаніїл, Нікодим, Раян, Севіур, Стефа, Юсуф.

У Житомирській області:

  • жіночі: Аліна, Аліса, Алісія, Ангеліна, Анна, Анастасія, Аріна, Богдана, Валентина, Валерія, Варвара, Вероніка, Вікторія, Дарина, Евеліна, Емілія, Єва, Єлизавета, Злата, Карина, Катерина, Kipa, Маргарита, Марія, Марта, Мілана, Мирослава, Ніколь, Олександра, Поліна, Софія, Соломія, Юлія, Яна;
  • чоловічі: Андрій, Артем, Артур, Богдан, Володимир, Владислав, Даниїл, Данило, Денис, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Ілля, Кирило, Лев, Макар, Максим, Марк, Мар҆ян, Матвій, Михайло, Назар, Нікіта, Олександр, Стефан, Тимофій, Тимур, Юрій, Ян, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Житомирщині:

  • жіночі: Аврора, Агата, Аделіна, Адріана, Альбіна, Альвіна, Анелія, Анісія, Божена, Габріелла, Даяна, Даріана, Ділара, Домініка, Еліна, Ельвіра, Еліана, Еміра, Емма, Естер, Ілона, Іларія, Ліана, Ліка, Лія, Маліка, Меліса, Міла, Мілена, Міра, Мія, Моніка, Ніколетта, Ніколоз, Олівія, Радміра, Роза, Роксолана, Руф, Сабіна, Сандра, Стелла, Стефанія, Теона, Ульяна
  • чоловічі: Авдей, Айртон, Алекс, Амін, Амібрек, Амір, Арман, Армен, Арсен, Браєн, Білослав, Варфоломій, Веніамін, Дамір, Даніл, Джош, Ернест, Еммануїл, Імран, Йонатан, Лаврін, Ларіон, Леон, Лука, Максиміліан, Мілан, Нестор, Олесь, Оскар, Платон, Радіон, Рінат, Рувим, Самуїл, Сармат, Серафім, Світозар, Тамірлан, Фарід, Хома.
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