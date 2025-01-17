Від Барбі до Святогора: які імена обирають для дітей українці
Київ • УНН
У 2024 році в Україні народилося понад 176 000 дітей. Серед популярних імен лідирують Анна, Софія, Артем та Максим, а серед незвичних з'явилися Барбі, Мерсі, Святогор та Султан.
У 2024 році в Україні народилося понад 176 000 дітей. Серед популярних імен для малюків лідирують Анна, Софія, Артем та Максим, а серед незвичних з'явилися Барбі, Мерсі, Святогор, Султан і Добриня, повідомили у Міністерстві юстиції у п'ятницю, пише УНН.
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"Барбі, Мерсі, Султан і Добриня - це не персонажі казки, а реальні імена маленьких українців! У 2024 році понад 176 000 новонароджених отримали неповторні імена, які стали символом любові, надій та сподівань їхніх батьків. Цікаво, що популярні імена, такі як Софія чи Артем, залишаються на вершинах рейтингів уже кілька років поспіль", - вказали у Мін'юсті.
Найпопулярнішими жіночими іменами, як повідомляється, стали Анна, Софія, Марія, Катерина, Соломія, Поліна, Вікторія та Мілана. Серед чоловічих імен лідирують Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк.
Цікаво, що поряд із традиційними іменами батьки все частіше обирають унікальні варіанти.
Серед незвичних жіночих імен зустрічаються Барбі, Мерсі, Дзвінка, Янголя, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна. Хлопчиків називають такими іменами як Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Святогор, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин, Аскольд та Султан.
У Мін'юсті при цьому нагадали, що згідно із українським законодавством, фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові за згодою батьків або піклувальника. А з 16 років вона може змінити їх на власний розсуд.
Мрія, Марс, Афіна та Іскандер: назвали рідкісні імена дітей у Києві та центральному регіоні09.01.23, 13:30 • 574161 перегляд