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Міжнародний день прийняття, День пінгвінів та День відеокамери. Що святкують 20 січня

Міжнародний день прийняття, День пінгвінів та День відеокамери. Що святкують 20 січня

Київ • УНН

 • 25128 перегляди

20 січня відзначають Міжнародний день прийняття, День пінгвінів та День відеокамери. Також віряни вшановують пам'ять святого Євтимія Великого, відомого своїм аскетизмом.

20 січня відзначають одразу кілька важливих подій і пам’ятних дат. У світі це Міжнародний день прийняття, який закликає підтримувати інклюзивність і рівність для людей із різними особливостями, пише УНН.

20 січня у світі відзначають Міжнародний день прийняття — день, який нагадує, наскільки важливо будувати суспільство, де кожен відчуває себе частиною спільноти, незалежно від своїх фізичних, психічних чи інших особливостей. Ідея цього дня полягає у підтримці інклюзивності, рівності та взаєморозуміння.

Це свято з’явилося з ініціативи американки Ені Рейд, яка народилася без рук, але змогла стати художницею, авторкою книг і активісткою. Вона заснувала цей день, щоб нагадати людям: відмінності — це не бар’єр, а частина нашої спільної унікальності.

Міжнародний день прийняття закликає суспільства підтримувати людей з інвалідністю зміцнювати соціальну згуртованість і розвивати інклюзивні практики.

Також в цей день відзначають неофіційне свято відеокамери. Саме в цей день в 1982 році компанія Sony Electronics вперше представила відеокамеру на відкритому ринку.

Цікаво, що перші відеокамери з’явилися ще у 1930-х роках і використовувалися для телевізійних трансляцій. Але справжній прорив стався у 1980-х, коли з’явилися портативні камери, як-от Sony Handycam, які дозволили людям знімати відео вдома.

У 1990-х роках відеокамери стали цифровими, що зробило їх ще доступнішими та зручнішими. А потім настала нова ера — смартфони з камерами, які перетворили кожного з нас на оператора.

День пінгвінів – це неофіційне, але дуже симпатичне свято, яке щорічно відзначається 20 січня. Воно присвячене дивовижним птахам, які не вміють літати, але прекрасно плавають і живуть у найсуворіших умовах планети – пінгвінам. Цей день не лише святкує красу й унікальність пінгвінів, а й привертає увагу до питань їхнього виживання, які стають дедалі актуальнішими через зміну клімату та втручання людини у природні середовища.

Цікаво, що дата обрана не випадково: саме в цей час пінгвіни Аделі, один із найпоширеніших видів, завершують сезон міграції та повертаються до своїх гніздових колоній в Антарктиді. Їхня вірність партнерам і неймовірна організація колоній є прикладом взаємодопомоги й витривалості.

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Від Барбі до Святогора: які імена обирають для дітей українці17.01.25, 11:14 • 32212 переглядiв

Сьогодні віряни вшановують пам’ять святого Євтимія Великого — одного з найшанованіших святих, відомого своїм аскетизмом і силою молитви.

Євфимій народився в місті Меліта у Вірменії. У віці трьох років він залишився без батька, який був язичником. Його мати-християнка довірила виховання сина мелітинському єпископу Отрії, який охрестив хлопця, висвятив його на ієрея і доручив нагляд за монастирями поблизу.

У 28 років Євфимій вирушив у паломництво до Єрусалима. Відвідавши всі святині, він приєднався до пустельників, які жили неподалік. Спершу оселився в Фаранській лаврі поруч із преподобним Харитоном, а згодом став духовним братом відлюдника Феоктиста.

Через п’ять років Євфимій разом із Феоктистом оселився в пустелі, ведучи життя аскетів. Чутки про їхнє благочестя поширилися, і багато людей почали приходити, щоб приєднатися до аскетичного життя. Євфимій, прагнучи зберегти усамітнення, направляв їх до Феоктиста, який заснував монастир. Печера Євфимія перетворилася на церкву, а сам він став духівником братства, хоч і рідко полишав своє відокремлене місце.

У 420 році Євфимій зцілив арабського філарха, який прийняв християнство під ім’ям Петро. Це привернуло ще більше паломників, які шукали зцілення. Євфимій залишив монастир і оселився в іншому місці, де його підтримали місцеві мешканці, зокрема глава села, який збудував монастир після того, як Євфимій вигнав біса з його сина.

Коли палестинське чернецтво схилилося до монофізитства, Євфимій продовжував відстоювати православне віровчення, повернувшись до Єрусалима лише після призначення патріархом Ювеналія.

Святий помер у 473 році і був похований у лаврі, яку сам заснував. У XX столітті руїни лаври були розкопані, однак мощі святого так і не знайшли.

Також згадують преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, які провели життя в молитвах та подвигах, та мучеників Інну, Пінну і Римму, які загинули за християнську віру.

Цей день вважається особливим для молитви і духовного очищення. Віряни звертаються до святих з проханням про зміцнення віри, здоров’я і захист від негараздів.

Що можна робити:

  • Приділити час молитві та відвіданню церкви.
    • Допомогти тим, хто потребує підтримки, особливо людям похилого віку чи хворим.
      • Займатися домашніми справами, які приносять користь і лад у домі.

        Що не варто робити:

        • Конфліктувати, сваритися або засуджувати інших.
          • Відмовляти в допомозі або бути байдужими до чужих проблем.
            • Влаштовувати гучні розваги чи зловживати алкоголем.
              Ірина Колеснік

              Ірина Колеснік

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