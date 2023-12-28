Международный день кино, День "позвони другу". Что еще можно отметить 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, отмечается Международный день кино, пишет УНН.

Именно 28 декабря 1895 года братья Люмьер в Париже провели первый коммерческий киносеанс. Билет стоил один франк. На первый киносеанс было продано 35 билетов.

Первый кинотеатр на территории Украины был открыт в Киеве в 1897 году.

В 1927 году в США вышел фильм "Певец джаза" с синхронизированным звуком, а в 1934 году Голливуд выпустил первый цветной фильм.

Также сегодня можно отметить День короткометражного кино кино, ведь именно с таких лент и начиналась история мирового кинематографа.

28 декабря - это и День "позвони другу".

Событие посвящено восстановлению связей с друзьями через простую, но мощную силу телефонного звонка. В нашем быстротечном мире, где цифровая коммуникация часто заменяет личное общение, этот день напоминает нам о важности голосовой связи и поддержания отношений с друзьями.

Еще сегодня можно отметить День календаря. Именно 28 декабря 1708 года в российской империи, в состав которой входила Украина, был выпущен первый гражданский календарь Якова Браса.

По церковному календарю 28 декабря День памяти двадцати тысяч христианских мучеников.

По преданию, в 302 году 20 тысяч христиан в Никомедии отказались принести жертву языческим богам.

По приказу императора Максимиана их всех сожгли заживо.

Именины сегодня празднуют Петр, Симон, Игнат.