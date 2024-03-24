Международный день достижений. Что еще можно отметить 24 марта

Сегодня, 24 марта, все настойчивые люди нашей планеты могут присоединиться к Международному дню достижений, пишет УНН.

Сегодняшнее событие - это праздник целеустремленных, амбициозных и уверенных в себе людей. В этот день чествуют и признают тех, кто сделал значительный вклад в выбранные ими отрасли.

Когда вы чего-то достигаете, это означает, что вы успешно выполнили какую-то задачу. Слово "достичь" также может означать "завершить". Существуют разные виды достижений. Для некоторых это может означать простое прочтение определенного количества книг за месяц.

Другие достигают своих целей, когда речь идет о потере веса или физических упражнениях. Помимо личных достижений, у многих есть и профессиональные достижения.

Сладкоежки сегодня могут присоединиться к празднованию Дня изюма в шоколаде. Событие было основано в США, и постепенно стало популярным во многих странах мира.

В Америке одной из самых популярных закусок для кинозрителей, кроме попкорна, является именно изюм в шоколаде. Они впервые были представлены в 1927 году шоколадной компанией братьев Блюменталь из Филадельфии.

Витамины и минералы, содержащиеся в сухофруктах, не теряются, когда они покрыты шоколадом, поэтому в конфетах содержится примерно 1% рекомендуемой дневной нормы витамина Е и небольшое количество витаминов А и К. Они также содержат 77 миллиграммов железа и незначительное количество цинка и калия.

Также 24 марта проходят мероприятия по случаю Международного дня права на установление истины относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

Событие введено в честь католического священника из Сальвадора Оскара Ромеро. Его застрелили сальвадорские солдаты 24 марта 1980 года, на следующий день после того как во время богослужения Оскар Ромеро призвал сальвадорских солдат, обратившись к ним как к богобоязненным христианам, прекратить бессмысленное насилие и ничем не оправданные нарушения прав человека.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного святителя Артемия Солунского, который жил в Малой Азии.

По преданию, Артемий уверовал в Господа и принял крещение после встречи с апостолом Павлом.

После этого Артемий сам стал проповедником и многих людей сумел обратить в христианство. Долгое время был епископом в городе Селеквия.

Несмотря на гонения на христиан Артемий сумел дожить до глубокой старости.

Именины 24 марта празднуют Артем, Захар, Петр.