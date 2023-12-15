Международный день чая, День работников суда в Украине. Что еще можно отметить 15 декабря
Киев • УНН
15 декабря отмечается Международный день чая, а также профессиональный праздник работников украинской судебной системы, который приурочен основанию Генерального суда УНР в 1917 году.
Сегодня, 15 декабря отмечается Международный день чая. Событие было основано в 2005 году в честь принятия "Всемирной Декларации Прав работников чайной индустрии", пишет УНН.
Сначала это событие отмечали в странах, которые являются крупнейшими производителями чая в мире: Индии, Шри-Ланке, Вьетнаме, Непале, Индонезии, Китае, Бангладеш, Кении, Уганде, Танзании, Малайзии и Малави.
По легенде, чайный напиток открыл китайский покровитель земледелия и медицины Шэнь-нун. В 2737 году до н.э. в емкость с кипятком случайно упал чайный лист, напиток из него получился целебным.
Сперва, чай начали использовать как лекарство, а уже позже - как приятный напиток. Кстати, производство чая началось еще в далеком 10 веке до н.э., о чем свидетельствует письменное упоминание.
В Украине сегодня профессиональный праздник судей и всех работников судебных органов. Событие было основано указом президента в 2000 году. году.
Дата выбрана не случайно - именно 15 декабря 1917 года в Украинской Народной Республике был введен Генеральный суд как высший орган судебной системы. системы. В его состав входили: гражданский, административный и уголовный департаменты.
Действие первого Генерального суда УНР распространялось по всей стране, а его деятельность заключалась в надзоре за деятельностью судов и отдельных судей. Во главе учреждения должен был стоять генеральный судья, который был старший по возрасту. Впервые состав Генерального суда УНР был утвержден в январе 1918 года путем голосования Малой рады. А первое заседание имело место 15 января следующего года года.
Это было первым шагом в создании полноценной судебной системы в независимом Украинском государстве.
Еще сегодня все желающие могут присоединиться к празднованию Дня Заменгофа.
Событие установлено в честь дня рождения Людвика Лазаря Заменгофа - польского врача-окулиста, лингвиста и создателя языка эсперанто.
Заменгоф мечтал создать универсальный международный язык. У 1887 году он издал первый учебник посвященный этому языку.
Сейчас в мире насчитывается около двух миллионов носителей языка эсперанто.
По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Павла Латрского.
Павел осиротел в юном возрасте, и стал пастухом. Впоследствии стал послушником монастыря возле горы Латр на территории современной Турции.
Даже вместо сна он постоянно молился, дал обет молчания. За такую преданность вере получил от Господа дар исцеления и пророчества.
Именины 15 декабря сегодня празднуют Павел, Степан, Владимир.
Международный день чая, День работников суда в Украине. Что еще можно отметить 15 декабря
15 декабря отмечается Международный день чая, а также профессиональный праздник работников украинской судебной системы, который приурочен основанию Генерального суда УНР в 1917 году.
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