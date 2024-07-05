Международные резервы "похудели" еще на 2,9%: НБУ объяснил сглаживанием колебаний курса и выплатами по долгу

Международные резервы Украины на начало июля составили 37,9 млрд долл., уменьшившись за месяц на 2,9%, сообщили в пятницу в Национальном банке Украины, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 1 июля 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 37 894,2 млн долл. США. В июне они снизились на 2,9%", - сообщили в НБУ.

Такую динамику в Нацбанке объяснили "валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте". В то же время указали, что эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

"Чистая продажа валюты НБУ в июне составила 2 994,6 млн долл., уменьшившись по сравнению с маем на 2,7%", - указали в регуляторе.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, как указано, выплачено 444,5 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 247,6 млн долл.

В то же время на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2,43 млрд долл.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта, указали в НБУ.

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