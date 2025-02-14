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Международная спецоперация "Мстители": правоохранители задержали наемников "вагнера", которые воевали против Украины

Международная спецоперация "Мстители": правоохранители задержали наемников "вагнера", которые воевали против Украины

Киев  •  УНН

 • 6654 просмотра

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В совместной операции «Мстители» украинские и молдавские правоохранители задержали трех граждан Молдовы, которые воевали за "вагнер". Наемникам, участвовавшим в боях с 2014 года, грозит до 10 лет заключения.

Украинские и молдавские полицейские задержали трех наемников «вагнера» и других незаконных вооруженных формирований, которые воюют против Украины. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Трое задержанных - граждане Молдовы. С 2014 по 2023 год они участвовали в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута, создании «Дебальцевского котла» в составе ЧВК «Вагнер», батальона «Сомали» и других вооруженных формирований «днр» и россии. Некоторые из них получили награды и медали от военного руководства оккупантов,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в рамках первого этапа международной полицейской операции «Мстители» правоохранители двух стран провели более 50 обысков по местам проживания и регистрации фигурантов, где изъяли вещественные доказательства, подтверждающие участие фигурантов в боевых действиях на территории Украины.

Следователи полиции Молдовы сообщили трем фигурантам о подозрении. Сейчас суд избирает им меру пресечения. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра СБУ, которого уличили в работе на фсб13.02.25, 13:00 • 32792 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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