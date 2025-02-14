Міжнародна спецоперація "Месники": правоохоронці затримали найманців "вагнера", які воювали проти України
Київ • УНН
У спільній операції "Месники" українські та молдовські правоохоронці затримали трьох громадян Молдови, які воювали за "вагнер". Найманцям, що брали участь у боях з 2014 року, загрожує до 10 років ув'язнення.
Українські та молдовські поліцейські затримали трьох найманців "вагнера" та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
Троє затриманих - громадяни Молдови. З 2014 по 2023 рік вони брали участь в битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні "Дебальцевського котла" у складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань "днр" та росії. Деякі з них отримали нагороди й медалі від воєнного керівництва окупантів,
Деталі
Зазначається, що у рамках першого етапу міжнародної поліцейської операції "Месники" правоохоронці двох країн провели понад 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів, де вилучили речові докази, які підтверджують участь фігурантів в бойових діях на території України.
Слідчі поліції Молдови повідомили трьом фігурантам про підозру. Наразі суд обирає їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.
Суд обрав запобіжний захід керівнику штабу Антитерористичного центру СБУ, якого викрили у роботі на фсб13.02.25, 13:00 • 38069 переглядiв