Міжнародна спецоперація "Месники": правоохоронці затримали найманців "вагнера", які воювали проти України

Українські та молдовські поліцейські затримали трьох найманців "вагнера" та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Троє затриманих - громадяни Молдови. З 2014 по 2023 рік вони брали участь в битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні "Дебальцевського котла" у складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань "днр" та росії. Деякі з них отримали нагороди й медалі від воєнного керівництва окупантів,