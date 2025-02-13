Суд обрав запобіжний захід керівнику штабу Антитерористичного центру СБУ, якого викрили у роботі на фсб
Київ • УНН
Дмитра Козюру взято під варту на 60 діб без права застави. Його підозрюють у передачі секретної інформації російським спецслужбам.
Керівника штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитра Козюру, який виявився агентом фсб, триматимуть під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід обрав для нього Шевченківський суд Києва, передає кореспондент УНН.
Під час засідання суд вирішив відправити полковника Дмитра Козюру Князєва під варту на 60 діб без права внесення застави.
Його підозрюють у співпраці з російською фсб. За версією правоохоронців, він передавав спецслужбам рф інформацію, що містила держтаємницю і наслідки ракетних обстрілів.
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Служба безпеки України викрила у своїх лавах і затримала високопосадовця-зрадника, який працював на фсб. радником виявився один із посадовців Антитерористичного центру СБУ – керівник Штабу АТЦ.
Як повідомили джерела УНН в спецслужбі, зрадником, який працював на фсб рф, виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра.
За даними СБУ, затриманий посадовець утривалий час перебував у розробці співробітників внутрішньої безпеки. Його діяльність контролювали цілодобово: аналізували контакти, спілкування, переписки, а також здійснювали постійний аудіо- та відеонагляд.
Відомо, що агент фсб перебував у повній ізоляції під контролем контррозвідників, які фактично "жили" в його телефоні.
У спецслужбі підкреслюють, що ліквідація такого шпигунського осередку стала історичною спецоперацією, враховуючи рівень агента, його професійну підготовку та потенційну загрозу для державної безпеки під час війни.