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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра СБУ, которого уличили в работе на фсб

Суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра СБУ, которого уличили в работе на фсб

Киев  •  УНН

 • 10304 просмотра

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Дмитрий Козюра взят под стражу на 60 суток без права залога. Его подозревают в передаче секретной информации российским спецслужбам.

Руководителя штаба Антитеррористического центра СБУ Дмитрия Козюру, который оказался агентом фсб, будут держать под стражей без права на залог. Такую меру пресечения избрал для него Шевченковский суд Киева, передает корреспондент УНН

Во время заседания суд решил отправить полковника Дмитрия Козюру Князева под стражу на 60 суток без права внесения залога. 

Его подозревают в сотрудничестве с российской фсб. По версии правоохранителей, он передавал спецслужбам рф информацию, содержащую гостайну и последствия ракетных обстрелов.

Ранее

Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах и задержала высокопоставленного чиновника-предателя, работавшего на фсб.  советником оказался один из должностных лиц Антитеррористического центра СБУ - руководитель Штаба АТЦ.

Как сообщили источники УНН в спецслужбе, предателем, работавшим на фсб рф, оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.

По данным СБУ, задержанный чиновник длительное время находился в разработке сотрудников внутренней безопасности. Его деятельность контролировали круглосуточно: анализировали контакты, общение, переписки, а также осуществляли постоянное аудио- и видеонаблюдение.

Известно, что агент фсб находился в полной изоляции под контролем контрразведчиков, которые фактически "жили" в его телефоне.

В спецслужбе подчеркивают, что ликвидация такой шпионской ячейки стала исторической спецоперацией, учитывая уровень агента, его профессиональную подготовку и потенциальную угрозу для государственной безопасности во время войны.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаКриминал и ЧП
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