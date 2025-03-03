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Между Украиной и США есть пауза в отношениях, но официально разговоров об остановке помощи нет - глава профильного комитета

Киев • УНН

 • 29641 просмотра

Глава комитета по вопросам внешней политики Мережко заявил о временной паузе в отношениях между Украиной и США. По его словам, официальных заявлений о прекращении помощи нет, а Великобритания может стать дипломатическим мостом.

Между Украиной и США есть пауза в отношениях, но официально разговоров об остановке помощи нет - глава профильного комитета

Между Украиной и США пока наблюдается пауза в отношениях, но официально разговоров об остановке помощи нет. Об этом в эфире Радио Свобода заявил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко, пишет УНН.

Из того что я вижу, пока что мы имеем такую определенную паузу. Это также, знаете, важно. Надо, чтобы эмоции немножко утихли. И, знаете, как с каждым кризисом, всегда есть два выхода. Это усиливать эмоции, это делать заявления соответствующие, а второй выход - это искать какую-то возможность. То есть есть определенные возможности даже в этом кризисе

- сказал народный депутат.

По его словам, пока нет официальных разговоров об остановке помощи, существуют лишь "намеки". Александр Мережко считает, что помощь не остановят, потому что Дональд Трамп "понимает, какие последствия будут для его популярности".

Пока я наблюдаю даже не разговоры об остановке помощи, а скорее такие намеки. Ну, это уже довольно опасно, но я думаю что, возможно, это является частью политической игры. И, возможно, даже такого политического давления, которое Трамп пытается оказать на нашего президента, на Украину. А каких-то конкретных заявлений и подтверждения этой информации на сегодня нет. Более того, я все-таки склоняюсь к мысли, что прекращения помощи не будет. Потому что, давайте исходить из особенностей персоналии Трампа, из его психологии. Он хочет оставаться популярным политиком. Он понимает, какие последствия будут для него лично, для его популярности, если прекратится помощь Украине. То есть на каком-то уровне она все-таки будет оставаться, но это нас также не устраивает, потому что речь идет об усилении помощи. Поэтому я думаю, что это намеки, и это форма такого политического давления

- заявил Мережко.

По его словам, роль дипломатического моста для улучшения отношений может сыграть Великобритания.

"Насколько я знаю, планируется государственный визит Трампа в Великобританию, будет встреча с премьер-министром, будет встреча с королевской семьей. То есть мы видим, что Великобритания может сыграть роль такого своеобразного политического дипломатического моста для того, чтобы улучшить отношения между Украиной и Соединенными Штатами. Я вижу по заявлениям, что все понимают, что нельзя позволить разрушить трансатлантическую солидарность", - отметил Мережко.

Народный депутат считает, что на Трампа может повлиять как его окружение, так и американское общество.

"Это могут быть даже и его избиратели, потому что он демократически избранный президент, который считается со своими избирателями, в том числе, движение MAGA. Это могут быть и евангелисты американские, у нас есть выход через Совет церквей, например. Это и, как было уже сказано, европейские партнеры. То есть, надо искать любую возможность, которая может повлиять на это. Надо быть креативным в том числе, общественное мнение в Соединенных Штатах оно играет огромную роль, и Трамп не может его игнорировать", - считает народный депутат.

Дополнение

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готова возобновить сотрудничество с украинскими чиновниками, "когда они будут готовы к миру".

Зеленский заявил в воскресенье, что партнерские отношения между Киевом и Вашингтоном остаются прочными.

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете. Во время нее Зеленский, в частности, сказал, что не примет прекращение огня без гарантий безопасности. Впоследствии Зеленский покинул Белый дом раньше, чем было запланировано.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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