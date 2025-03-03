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Між Україною та США є пауза у відносинах, але офіційно розмов про зупинку допомоги немає - голова профільного комітету

Київ • УНН

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Голова комітету з питань зовнішньої політики Мережко заявив про тимчасову паузу у відносинах між Україною та США. За його словами, офіційних заяв про припинення допомоги немає, а Велика Британія може стати дипломатичним мостом.

Між Україною та США є пауза у відносинах, але офіційно розмов про зупинку допомоги немає - голова профільного комітету

Між Україною та США поки що спостерігається пауза у відносинах, але офіційно розмов про зупинку допомоги немає. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко, пише УНН.

З того що я бачу, поки що ми маємо таку певну паузу. Це також, знаєте, важливо. Треба, щоб емоції трошки вщухли. І, знаєте, як з кожною кризою, завжди є два виходи. Це посилювати емоції, це робити заяви відповідні, а другий вихід – це шукати якусь можливість. Тобто є певні можливості навіть у цій кризі

– сказав народний депутат.

За його словами, поки що немає офіційних розмов про зупинення допомоги, існують лише "натяки". Олександр Мережко вважає, що допомогу не зупинять, бо Дональд Трамп "розуміє, які наслідки будуть для його популярності".

Поки що я спостерігаю навіть не розмови про зупинення допомоги, а скоріше такі натяки. Ну, це вже доволі небезпечно, але я думаю що, можливо, це є частиною політичної гри. І, можливо, навіть такого політичного тиску, який Трамп намагається чинити на нашого президента, на Україну. А якихось конкретних заяв і підтвердження цієї інформації на сьогодні немає. Більше того, я все-таки схиляюсь до думки, що припинення допомоги не буде. Тому що, давайте виходити з особливостей персоналії Трампа, з його психології. Він хоче залишатися популярним політиком. Він розуміє, які наслідки будуть для нього особисто, для його популярності, якщо припиниться допомога Україні. Тобто на якомусь рівні вона все-таки буде залишатись, але це нас також не влаштовує, тому що йдеться про посилення допомоги. Тому я думаю що це натяки, і це форма такого політичного тиску

– заявив Мережко.

З його слів, роль дипломатичного моста для покращення відносин може відіграти Велика Британія.

"Наскільки я знаю, планується державний візит Трампа до Великої Британії, буде зустріч з премʼєр-міністром, буде зустріч з королівською сімʼєю. Тобто ми бачимо, що Велика Британія може відіграти роль такого своєрідного політичного дипломатичного моста для того, щоб покращити відносини між Україною і Сполученими Штатами. Я бачу по заявах, що всі розуміють, що не можна дозволити зруйнувати трансатлантичну солідарність", - зазначив Мережко.

Народний депутат вважає, що на Трампа може вплинути як його оточення, так і американське суспільство.

"Це можуть бути навіть і його виборці, тому що він демократично обраний президент, який рахується зі своїми виборцями, в тому числі, рух MAGA. Це можуть бути і євангелісти американські, у нас є вихід через Раду церков, наприклад. Це і, як було вже сказано, європейські партнери. Тобто, треба шукати будь-яку можливість, яка може вплинути на це. Треба бути креативним в тому числі, суспільна думка в Сполучених Штатах вона відіграє величезну роль, і Трамп не може її ігнорувати", – вважає народний депутат.

Доповнення

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готова відновити співпрацю з українськими чиновниками, "коли вони будуть готові до миру".

Зеленський заявив у неділю, що партнерські відносини між Києвом і Вашингтоном залишаються міцними.

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті. Під час неї Зеленський, зокрема, сказав, що не прийме припинення вогню без гарантій безпеки. Згодом Зеленський залишив Білий дім раніше, ніж було заплановано.

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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