Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце

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Букингемский дворец заявляет, что принц Гарри не остановится во дворце во время своего визита в Лондон на этой неделе, несмотря на то, что его команда объявила сегодня утром, что он принял приглашение, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Источники в королевской семье сообщили, что герцог не ответил вовремя на предложение проживания в королевской резиденции, и что принцу Гарри сообщили в субботу вечером, что он не сможет остановиться в Букингемском дворце.

Это, отмечает издание, хаотичное начало недели, в течение которой герцог Сассекский будет поддерживать свои благотворительные организации в Великобритании.

Пресс-секретарь принца Гарри сказал, что, несмотря на их предыдущее заявление, они понимают, что предложение остановиться во дворце было "отозвано" – решение, которое они назвали "разочаровывающим".

По версии событий Букингемского дворца, принцу Гарри предлагали проживание, но команда Сассекского не подтвердила, примет ли она его, а затем официально отклонила приглашение в субботу.

По данным Букингемского дворца, команда герцога позже в тот же день изменила свою позицию и приняла предложение остаться, но к тому времени было уже слишком поздно принимать меры и обеспечивать персонал.

Дворец сообщил, что принцу Гарри в субботу вечером сообщили, что он не может остаться, и что он знает об этом решении.

Также в дворце высказывались опасения по поводу пребывания герцога, когда во вторник должны были быть опубликованы результаты судебного разбирательства по его искам против Associated Newspapers.

Были опасения по поводу того, как будет выглядеть король, занимающий позицию нейтралитета, если принц Гарри выскажет противоречивый ответ на громкое судебное дело, находясь в символической штаб-квартире монархии.

В ответ пресс-секретарь герцога Сассекского по-другому описал ситуацию, заявив, что Букингемский дворец отозвал предложение, которое было официально принято.

"Похоже, что речь шла только о пребывании на одну ночь, и был задан вопрос, неужели дворец не может разместить одного человека на одну ночь?" - говорится в публикации.

Версия событий Сассекского, как указано, свидетельствует, что время объявлений результатов судебного разбирательства уже было известно на прошлой неделе, и отвергла это как фактор.

"Поэтому непонятно, почему, официально приняв предложение о проживании, его теперь отозвали в последний момент", – сказал пресс-секретарь герцога Сассекского.

"Эта ожесточенная словесная война – это спор, который показывает, насколько велико недоверие и плохая коммуникация существует между двумя лагерями – командой Сассекского и Букингемским дворцом", отмечает издание.

Обе стороны, как указано, публикуют противоречивые версии приглашения остаться во дворце – без каких-либо признаков того, что какая-либо из сторон примет версию другой.

"Это может еще больше осложнить встречу между королем Чарльзом и принцем Гарри, которая ожидалась на этой неделе", - сказано в публикации.

Принц Гарри все еще намерен выполнить свои обязательства на этой неделе, ожидается, что он будет в Великобритании в понедельник, перед своим первым мероприятием в Лондоне во вторник.

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