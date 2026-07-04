Принц Гарри приехал в Великобританию без Меган и детей из-за вопросов безопасности
Киев • УНН
Принц Гарри приехал в Британию на годовщину Invictus Games, но Меган Маркл и дети остались в США из-за отсутствия государственной полицейской охраны. Решение принято после отказа комитета RAVEC предоставить безопасность семье.
Принц Гарри прибыл в Великобританию для участия в мероприятиях, посвященных годовщине начала Invictus Games в Бирмингеме, однако его жена Меган Маркл и дети не присоединятся к нему в Лондоне. Причиной стало решение не предоставлять семье государственную полицейскую охрану во время визита. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Первоначально планировалось, что герцогиня Сассекская Меган, а также их дети — семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет — прибудут в Великобританию вместе с Гарри. В прошлом месяце супруги даже согласились на предложение остановиться во время поездки в одной из королевских резиденций.
Однако после подтверждения, что семье не будет предоставлена охрана за счет британских налогоплательщиков, Меган решила не ехать в Лондон вместе с детьми. В то же время BBC отмечает, что они еще могут присоединиться к Гарри позже, когда его поездка продолжится в регионе Мидлендс.
Ранее принц Гарри неоднократно заявлял, что не готов привозить семью в Великобританию без надлежащих мер безопасности.
"Я не вижу мира, в котором мог бы привезти жену и детей в Великобританию при нынешних условиях", — говорил Гарри в интервью BBC в прошлом году.
Спор касается решений Королевского и правительственного комитета по вопросам охраны (RAVEC), который определяет уровень безопасности для членов королевской семьи и других публичных лиц.
В последний раз принц Гарри и Меган Маркл вместе посещали Великобританию в 2022 году во время похорон королевы Елизаветы II. С тех пор герцог Сассекский приезжал в страну один, в частности в прошлом году он встречался со своим отцом, королем Карлом III.
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