Принцесса Уэльская за сутки покорила три высочайшие вершины Британии ради онкобольных

Принцесса Уэльская Кейт завершила испытание National Three Peaks Challenge, покорив три самые высокие вершины Англии, Шотландии и Уэльса менее чем за 24 часа. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Принцесса поднялась на Бен-Невис, Скафелл-Пайк и Сноудон, чтобы собрать средства для благотворительной организации The Royal Marsden Cancer Charity, которая поддерживает больницу, где она сама проходила лечение от онкологического заболевания.

В обращении после завершения испытания Кейт заявила, что хотела привлечь внимание к жизни людей после установления онкологического диагноза и важности комплексной помощи.

Я взялась за National Three Peaks Challenge не просто как за физическое испытание, а как за возможность исследовать жизнь после диагноза и отдать что-то взамен

По данным британских СМИ, Кейт преодолела около 37 километров маршрута с общим набором высоты более 3 тысяч метров. На финише её встретили принц Уильям, трое детей, родители и брат.

Принцесса также подчеркнула, что онкологические заболевания влияют не только на физическое состояние человека, но и на его психологическую, эмоциональную и социальную жизнь.

Вместе мы можем поддержать каждого, кто живёт с раком, чтобы никто не чувствовал себя незамеченным или покинутым