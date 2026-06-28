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Принцесса Уэльская за сутки покорила три высочайшие вершины Британии ради онкобольных

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

Принцесса Уэльская Кейт завершила National Three Peaks Challenge, покорив Бен-Невис, Скафелл-Пайк и Сноудон менее чем за 24 часа. Она собрала средства для благотворительной организации, которая поддерживает больницу, где лечилась от рака.

Принцесса Уэльская за сутки покорила три высочайшие вершины Британии ради онкобольных

Принцесса Уэльская Кейт завершила испытание National Three Peaks Challenge, покорив три самые высокие вершины Англии, Шотландии и Уэльса менее чем за 24 часа. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Принцесса поднялась на Бен-Невис, Скафелл-Пайк и Сноудон, чтобы собрать средства для благотворительной организации The Royal Marsden Cancer Charity, которая поддерживает больницу, где она сама проходила лечение от онкологического заболевания.

В обращении после завершения испытания Кейт заявила, что хотела привлечь внимание к жизни людей после установления онкологического диагноза и важности комплексной помощи.

Я взялась за National Three Peaks Challenge не просто как за физическое испытание, а как за возможность исследовать жизнь после диагноза и отдать что-то взамен

– отметила принцесса.

По данным британских СМИ, Кейт преодолела около 37 километров маршрута с общим набором высоты более 3 тысяч метров. На финише её встретили принц Уильям, трое детей, родители и брат.

Принцесса также подчеркнула, что онкологические заболевания влияют не только на физическое состояние человека, но и на его психологическую, эмоциональную и социальную жизнь.

Вместе мы можем поддержать каждого, кто живёт с раком, чтобы никто не чувствовал себя незамеченным или покинутым

– подчеркнула она.

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Степан Гафтко

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