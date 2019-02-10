Мейвезер унизил достижения Ломаченко по сравнению со своим подопечным
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Легендарный непобедимый экс-боксер Флойд Мейвезер дал оценку выступлениям Джервонты Дэвиса промоутером которого он является, а также украинского чемпиона мира Василия Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на Boxingscene.
“Сейчас у нас нет конкретного плана относительно следующего соперника. Я понимаю Ломаченко, ему нужно быстрее провести как можно больше боев, потому что он уже очень старый. Но Дэвис на 10 или 11 лет моложе. Да, Ломаченко невероятный боксер, он мне нравится. Но он только что дрался с Хосе Педрасой. Дэвис нокаутировал Педрасу в бою за пояс чемпиона мира, а Ломаченко встретился с „объедками“ Дэвиса и прошел всю дистанцию. Дэвис зарабатывает те же деньги, что зарабатывает Ломаченко — и делает это проще”, — заявил промоутер Дэвиса Мейвезер.
Стоит отметить, что Дэвис является суперчемпионом по версии WBA во втором полулегком весе. В последнем бою он получил победу над мексиканцем Уго Руиса.