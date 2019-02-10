Мейвезер принизив досягнення Ломаченка у порівнянні зі своїм підопічним

“Зараз у нас немає конкретного плану щодо наступного суперника. Я розумію Ломаченка, йому потрібно швидше провести якомога більше боїв, тому що він вже дуже старий. Але Девіс на 10 або 11 років молодший. Так, Ломаченко неймовірний боксер, він мені подобається. Але він тільки що бився з Хосе Педрасою. Девіс нокаутував Педрасу в бою за пояс чемпіона світу, а Ломаченко зустрівся з „недоїдками“ Девіса й пройшов всю дистанцію. Девіс заробляє ті ж гроші, що заробляє Ломаченко — і робить це простіше”, — заявив промоутер Девіса Мейвезер.

Варто відзначити, що Девіс є суперчемпіоном за версією WBA у другій напівлегкій вазі. В крайньому бою він здобув звитягу над мексиканцем Уго Руїсом.