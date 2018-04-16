Мэй обвинила Россию в блокировании в Совбезе ООН расследования химатак в Сирии

“Были явные попытки блокировать любое надлежащее расследование, как мы видели в случае с российским вето в ООН ранее на неделе. Мы не можем медлить с тем, чтобы облегчить страдания гражданского населения, вызванные атаками с применением химического оружия”, — заявила Мэй.

По её словам, инспекторы по мандату СБ ООН расследовали предыдущие атаки, и в четырех случаях пришли к выводу, что ответственность за них несёт режим Асада.

“Мы уверены в нашей оценке того, что именно сирийский режим с большой степенью вероятности несет ответственность за эту атаку, и такая актуальная модель поведения означает, что режим с большой долей вероятности продолжит использование химического оружия”, — говорится в тексте речи.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.