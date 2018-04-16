Мей звинуватила Росію в блокуванні в Радбезі ООН розслідування хіматак у Сирії

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Прем’єр-міністерка Сполученого Королівства Тереза ​​Мей заявила, що вето російської сторони у Радбезі ООН щодо резолюцій по Сирії було спробою блокувати розслідування хіматак на території країни. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на текст промови політика, який є в його розпорядженні, передає УНН.