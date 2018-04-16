Мей звинуватила Росію в блокуванні в Радбезі ООН розслідування хіматак у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Прем’єр-міністерка Сполученого Королівства Тереза Мей заявила, що вето російської сторони у Радбезі ООН щодо резолюцій по Сирії було спробою блокувати розслідування хіматак на території країни. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на текст промови політика, який є в його розпорядженні, передає УНН.
“Були явні спроби блокувати будь-яке належне розслідування, як ми бачили у випадку з російським вето в ООН раніше на тижні. Ми не можемо зволікати з тим, щоб полегшити страждання цивільного населення, викликані атаками із застосуванням хімічної зброї”, — заявила Мей.
За її словами, інспектори з мандатом РБ ООН розслідували попередні атаки, і в чотирьох випадках прийшли до висновку, що відповідальність за них несе режим Асада.
“Ми впевнені в нашій оцінці того, що саме сирійський режим з великим ступенем вірогідність несе відповідальність за цю атаку, і така актуальна модель поведінки означає, що режим з великою часткою ймовірності продовжить використання хімічної зброї”, — йдеться в тексті промови.
Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетні удари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.
Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.