Мэй собирает кризисное совещание

Так, Мэй собрала группу в своей усадьбе Чекерс.

На переговорах также присутствую Дэвид Лидингтон, министр окружающей среды Майкл Гоув, секретарь по вопросам Brexit Стивен Барклай, парламентский секретарь Казначейства Джулиан Смит и председатель Консервативной партии Брэндон Льюис.

Приверженцев Brexit представляют Борис Джонсон, Доминик Рааб, Иэн Дункан Смит и Джейкоб Рис-Могг, а также давний союзник Мэй – Дамиан Грин.

Ранее Лидингтон и Гоув были названы возможными преемниками Мэй, но однако канцлер Филипп Хаммонд ранее предостерегал членов парламента от тори от свержения Мэй, несмотря на растущий гнев из-за ее работы по Brexit.

Ранее УНН сообщал, что министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд выступил против отставки Мэй.

Напомним, члены кабинета руководительницы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.