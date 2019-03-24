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Мэй собирает кризисное совещание

Киев • УНН

 • 10604 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Премьер-министр Британии Тереза Мэй собирает министров и депутатов для кризисных переговоров на фоне сообщений, что она может быть свергнута со своего поста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Мэй собирает кризисное совещание

Так, Мэй собрала группу в своей усадьбе Чекерс.

На переговорах также присутствую Дэвид Лидингтон, министр окружающей среды Майкл Гоув, секретарь по вопросам Brexit Стивен Барклай, парламентский секретарь Казначейства Джулиан Смит и председатель Консервативной партии Брэндон Льюис.

Приверженцев Brexit представляют Борис Джонсон, Доминик Рааб, Иэн Дункан Смит и Джейкоб Рис-Могг, а также давний союзник Мэй – Дамиан Грин.

Ранее Лидингтон и Гоув были названы возможными преемниками Мэй, но однако канцлер Филипп Хаммонд ранее предостерегал членов парламента от тори от свержения Мэй, несмотря на растущий гнев из-за ее работы по Brexit.

Ранее УНН сообщал, что министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд выступил против отставки Мэй.

Напомним, члены кабинета руководительницы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.

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