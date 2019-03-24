Мей збирає кризову нараду

КИЇВ. 26 березня. УНН. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей збирає міністрів і депутатів для кризових переговорів на тлі повідомлень, що вона може бути скинута зі свого посту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.