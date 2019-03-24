Мей збирає кризову нараду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей збирає міністрів і депутатів для кризових переговорів на тлі повідомлень, що вона може бути скинута зі свого посту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Так, Мей зібрала групу у своїй садибі Чекерс.
На переговорах також присутній Девід Лідінгтон, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув, секретар з питань Brexit Стівен Барклай, парламентський секретар Казначейства Джуліан Сміт і голова Консервативної партії Брендон Льюїс.
Прихильників Brexit представляють Борис Джонсон, Домінік Рааб, Іен Дункан Сміт і Джейкоб Ріс-Могг, а також давній союзник Мей - Даміан Грін.
Раніше Лідінгтон і Гоув були названі можливими наступниками Мей, але проте канцлер Філіп Хаммонд раніше застерігав членів парламенту від торі від повалення Мей, незважаючи на зростаючий гнів через її роботу по Brexit.
Раніше УНН повідомляв, що міністр фінансів Великобританії Філіп Хаммонд виступив проти відставки Мей.
Нагадаємо, члени кабінету керівниці британського уряду Терези Мей мають намір домогтися її відставки і призначення тимчасового прем'єр-міністра, кандидатура якого зараз обговорюється.