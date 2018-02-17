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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66160 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 81026 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83741 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108307 просмотра

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10 марта, 11:47 • 100715 просмотра

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Мэй призвала страны мира продолжать сотрудничество по кибербезопасности из-за вируса NotPetya

Мэй призвала страны мира продолжать сотрудничество по кибербезопасности из-за вируса NotPetya

Киев  •  УНН

 • 9245 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвала все страны мира к сотрудничеству для обеспечения кибербезопасности из-за вируса NotPetya, передает УНН.

"Прошлогодняя кибератака NotPetya показала, где нам всем надо тесно сотрудничать ради защиты наших интересов в киберпространстве.

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Это ужасная атака, которую Великобритания и ее партнеры считают русском, нарушила работу организаций во всей Европе и стоила сотни миллионов фунтов.

Чтобы противостоять глобальным угрозам таким как эта, нам нужен глобальный ответ, сотрудничество не только Британии и ЕС, но и правительства и власть всех сознательных стран и НАТО для усиления наших возможностей в кибербезопасности", -сказала Мэй.

Кроме того, она призвала страны ЕС, Великобритании, США и другие государства сотрудничать в вопросах военной безопасности, дипломатии, а также по внедрению и продлению санкций.

Украинские Национальные Новости

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