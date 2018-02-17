Мэй призвала страны мира продолжать сотрудничество по кибербезопасности из-за вируса NotPetya
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвала все страны мира к сотрудничеству для обеспечения кибербезопасности из-за вируса NotPetya, передает УНН.
"Прошлогодняя кибератака NotPetya показала, где нам всем надо тесно сотрудничать ради защиты наших интересов в киберпространстве.
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Это ужасная атака, которую Великобритания и ее партнеры считают русском, нарушила работу организаций во всей Европе и стоила сотни миллионов фунтов.
Чтобы противостоять глобальным угрозам таким как эта, нам нужен глобальный ответ, сотрудничество не только Британии и ЕС, но и правительства и власть всех сознательных стран и НАТО для усиления наших возможностей в кибербезопасности", -сказала Мэй.
Кроме того, она призвала страны ЕС, Великобритании, США и другие государства сотрудничать в вопросах военной безопасности, дипломатии, а также по внедрению и продлению санкций.