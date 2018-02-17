Мей закликала світ продовжувати співпрацю у кібербезпеці через вірус NotPetya
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки закликала всі країни світу до співпраці задля забезпечення кібербезпеки через вірус NotPetya, передає УНН.
“Минулорічна кібератака NotPetya показала, де нам всім треба тісно співпрацювати заради захисту наших інтересів у кіберпросторі.
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Це жахлива атака, яку Британія та її партнери вважають російською, порушила роботу організацій в усій Європі і коштувала сотні мільйонів фунтів.
Щоб протистояти глобальним загрозам таким як ця, нам потрібна глобальна відповідь, співпраця не лише Британії та ЄС, але й уряди та владу усіх свідомих країн та НАТО заради посилення наших можливостей у кібербезпеці”, сказала Мей.
Крім того, вона закликала країни ЄС, велику Британію, США та інші держави співпрацювати у питаннях військовоі безпеки, дипломатії, а також щодо впровадження та продовження санкцій.