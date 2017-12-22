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Мэй отреагировала на задержание переводчика Гройсмана

Киев • УНН

 • 12775 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что ей известно об задержание "российского шпиона", который летом работал с ней на личной встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Мэй отреагировала на задержание переводчика Гройсмана

"Я хорошо знакома с сообщениями относительно украинского гражданина, который был на Даунинг-стрит ранее летом. Меры, которые были приняты, дело украинской власти", - заявила она.

В частности, сообщают, что Ежов работал переводчиком Гройсман и Мэй в июле 2016 (о чем свидетельствуют соответствующие фотографии), когда они говорили о том, как остановить российскую поддержку сепаратистов на Донбассе. Он также переводил разговор лидеров на такие темы как британская военная помощь Киеву, поддержка Великобритании для укрепления киберзащиты Украины и санкции против России.

Также Ежов работал на встрече с Джо Байденом.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон накануне визита в Россию заявил, что этот инцидент подчеркивает необходимость обеспечения того, чтобы "Украина была захвачена неправильными действиями".

"Я думаю, возможно, этот эпизод показывает, что работая с реальными трудностями и рисками, украинское правительство требует много поощрения и много поддержки", - заявил Джонсон.

Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины, который работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

Как сообщал УНН, задержанному переводчику Премьер-министра Украины Владимир Гройсман объявлено подозрение в совершении государственной измены.

В свою очередь премьер заявил, что Станислав Ежов, не имел допуска к государственной тайне, поэтому утечек информации нет.

Украинские Национальные Новости

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