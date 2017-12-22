Мей відреагувала на затримання перекладача Гройсмана

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Глава уряду Великої Британії Тереза Мей заявила, що їй відомо про затримання "російського шпигуна", який влітку працював з нею на особистій зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН з посиланням на The Telegraph.