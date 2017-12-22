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Мей відреагувала на затримання перекладача Гройсмана

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Глава уряду Великої Британії Тереза Мей заявила, що їй відомо про затримання "російського шпигуна", який влітку працював з нею на особистій зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН з посиланням на The Telegraph.

Мей відреагувала на затримання перекладача Гройсмана

“Я добре знайома з повідомленнями стосовно українського громадянина, який був на Даунінг-стріт раніше влітку. Заходи, які було вжито, є справою української влади”, — заявила вона.

Зокрема, повідомляють, що Єжов працював перекладачем Гройсман і Мей у липні 2016 року (про що свідчать відповідні світлини), коли вони розмовляли про те, як зупинити російську підтримку сепаратистів на Донбасі. Він також перекладав розмову лідерів на такі теми як британська військова допомогу Києву, підтримка Великої Британії для зміцнення кіберзахисту України і санкції проти Росії.

Також Єжов працював на зустрічі з Джо Байденом.

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон напередодні візиту до Росії заявив, що цей інцидент підкреслює необхідність забезпечення того, щоб “Україна не була захоплена неправильними впливами”.

“Я думаю, можливо, цей епізод показує, що працюючи з реальними труднощами та ризиками, український уряд потребує багато заохочення і багато підтримки”, — заявив Джонсон.

Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник прем’єр-міністра України, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.

Як повідомляв УНН, затриманому перекладачу Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана оголошено підозру у скоєнні державної зради.

В свою чергу прем'єр заявив, що Станіслав Єжов, не мав допуску до державної таємниці, тож витоків інформації немає.

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