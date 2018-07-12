Мэй посоветовала Трампу обсудить с Путиным "пагубную деятельность" России
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что президенту США Дональду Трампу на встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным надо будет затронуть проблему “пагубной деятельности” России. В целом предстоящий саммит она поприветствует, однако его, по мнению британского политика, нужно будет использовать для того, чтобы “снизить риск конфронтации”. Такие слова Мэй, выступая перед журналистами на саммите лидеров стран — членов НАТО, процитировала ее пресс-секретарь, передает УНН.
Во время своего выступления на саммите в Брюсселе сама премьер-министр, как добавила представитель Мэй, собирается выделить темы о “кибератаках, связанных с Кремлем”, а также проблему “использования нервно-паралитического вещества советской эпохи на британской земле”. “Я приветствую предстоящую встречу президента Путина с президентом Трампом: открытые каналы связи между США и Россией являются ключевыми для управления рисками конфронтации”, — процитировала также Мэй ее пресс-секретарь.
Переговоры Путина и Трампа должны состояться 16 июня в Хельсинки. До этого президент США поучаствует в саммите НАТО в Брюсселе.
Как сообщал УНН, Мэй рассказала о гордости за сборную Англии после поражения от Хорватии.