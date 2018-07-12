Мэй посоветовала Трампу обсудить с Путиным "пагубную деятельность" России

Во время своего выступления на саммите в Брюсселе сама премьер-министр, как добавила представитель Мэй, собирается выделить темы о “кибератаках, связанных с Кремлем”, а также проблему “использования нервно-паралитического вещества советской эпохи на британской земле”. “Я приветствую предстоящую встречу президента Путина с президентом Трампом: открытые каналы связи между США и Россией являются ключевыми для управления рисками конфронтации”, — процитировала также Мэй ее пресс-секретарь.

Переговоры Путина и Трампа должны состояться 16 июня в Хельсинки. До этого президент США поучаствует в саммите НАТО в Брюсселе.

Как сообщал УНН, Мэй рассказала о гордости за сборную Англии после поражения от Хорватии.