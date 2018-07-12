Мей порадила Трампу обговорити з Путіним "згубну діяльність" Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей впевнена, що президенту США Дональду Трампу на зустрічі з його російським колегою Володимиром Путіним треба буде торкнутися проблеми “згубної діяльності” Росії. В цілому майбутній саміт вона привітає, проте його, на думку британського політика, потрібно буде використовувати для того, щоб “знизити ризик конфронтації”. Такі слова Мей, виступаючи перед журналістами на саміті лідерів країн — членів НАТО, процитувала її прес-секретар, інформує УНН.
Під час свого виступу на саміті в Брюсселі сама прем’єр-міністр, як додала представник Мей, збирається виділити теми про “кібератаки, пов’язаних з Кремлем”, а також проблему “використання нервово-паралітичного речовини радянської епохи на британській землі”. “Я вітаю майбутню зустріч президента Путіна з президентом Трампом: відкриті канали зв’язку між США і Росією є ключовими для управління ризиками конфронтації”, — процитувала також Мей її прес-секретар.
Переговори Путіна та Трампа повинні відбутися 16 червня в Гельсінкі. До цього президент США візьме участь у саміті НАТО в Брюсселі.
Як повідомляв УНН, Мей розповіла про гордість за збірну Англії після поразки від Хорватії.