Мэй после консультаций с консерваторами назовет сегодня точную дату своей отставки - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй назовет 24 мая точную дату своей отставки на встрече с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера Консервативной партии. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times, отмечает УНН.
Консерваторы ожидают, что Мэй покинет пост главы правительства после 10 июня, что позволит ей избежать унизительной роли временно исполняющего обязанности премьер-министра во время государственного визита президента США Дональда Трампа, который посетит Соединенное Королевство 3-5 июня. “Я хочу, чтобы она назвала срок своего ухода. Может быть, завтра она все же подаст в отставку”, — сказал член Комитета 1922 Джеффри Клифтон-Браун.
По сведениям издания, Мэй после отставки, возможно, до июля будет оставаться временным премьером, пока консерваторы не выберут нового лидера. В то же время стало известно, что она уже успела обсудить со своим супругом Филипом детали своего ухода.
Как стало известно ранее, Мэй объявит об отставке 24 мая на фоне разногласий с правительством по Brexit.