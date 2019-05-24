Мэй после консультаций с консерваторами назовет сегодня точную дату своей отставки - СМИ

Консерваторы ожидают, что Мэй покинет пост главы правительства после 10 июня, что позволит ей избежать унизительной роли временно исполняющего обязанности премьер-министра во время государственного визита президента США Дональда Трампа, который посетит Соединенное Королевство 3-5 июня. “Я хочу, чтобы она назвала срок своего ухода. Может быть, завтра она все же подаст в отставку”, — сказал член Комитета 1922 Джеффри Клифтон-Браун.

По сведениям издания, Мэй после отставки, возможно, до июля будет оставаться временным премьером, пока консерваторы не выберут нового лидера. В то же время стало известно, что она уже успела обсудить со своим супругом Филипом детали своего ухода.

Как стало известно ранее, Мэй объявит об отставке 24 мая на фоне разногласий с правительством по Brexit.