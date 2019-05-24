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Мэй после консультаций с консерваторами назовет сегодня точную дату своей отставки - СМИ

Мэй после консультаций с консерваторами назовет сегодня точную дату своей отставки - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8458 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй назовет 24 мая точную дату своей отставки на встрече с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера Консервативной партии. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times, отмечает УНН.

Консерваторы ожидают, что Мэй покинет пост главы правительства после 10 июня, что позволит ей избежать унизительной роли временно исполняющего обязанности премьер-министра во время государственного визита президента США Дональда Трампа, который посетит Соединенное Королевство 3-5 июня. “Я хочу, чтобы она назвала срок своего ухода. Может быть, завтра она все же подаст в отставку”, — сказал член Комитета 1922 Джеффри Клифтон-Браун.

По сведениям издания, Мэй после отставки, возможно, до июля будет оставаться временным премьером, пока консерваторы не выберут нового лидера. В то же время стало известно, что она уже успела обсудить со своим супругом Филипом детали своего ухода.

Как стало известно ранее, Мэй объявит об отставке 24 мая на фоне разногласий с правительством по Brexit.

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