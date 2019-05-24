Мей після консультацій з консерваторами назве сьогодні точну дату своєї відставки - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей назве 24 травня точну дату своєї відставки на зустрічі з Гремом Брейді, главою Комітету 1922 року, що об’єднує рядових депутатів-торі і визначає питання вибору або зміни лідера Консервативної партії. Про це в четвер повідомила газета Financial Times, зазначає УНН.
Консерватори очікують, що Мей покине пост глави уряду після 10 червня, що дозволить їй уникнути принизливої ролі тимчасово виконуючого обов’язки прем’єр-міністра під час державного візиту президента США Дональда Трампа, який відвідає Сполучене Королівство 3-5 червня. “Я хочу, щоб вона назвала термін своєї відставки. Може бути, завтра вона все ж подасть у відставку”, — сказав член Комітету 1922 Джеффрі Кліфтон-Браун.
За відомостями видання, Мей після відставки, можливо, до липня буде залишатися тимчасовим прем’єром, поки консерватори не виберуть нового лідера. У той же час стало відомо, що вона вже встигла обговорити зі своїм чоловіком Філіпом деталі своєї відставки.
Як стало відомо раніше, Мей оголосить про відставку 24 травня на тлі розбіжностей з урядом по Brexit.