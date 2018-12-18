Мэй назвала новую дату парламентского голосования по Brexit

Парламентарии вернутся к обсуждению сделки на неделе, которая начнется с 7 января, заявила Мэй в палате общин.

Ранее голосование по документу было запланировано на 11 декабря. Но тогда британский премьер заявила, что соглашение в действующем виде не поддержит большинство депутатов, и перенесла голосование.

Мэй отметила, что продолжает выступать против второго референдума по Brexit. Новое всенародное голосование лишь "еще больше разделит нашу страну в то время, когда мы должны работать для ее объединения", отметила британский премьер-министр.

Ранее лейбористы пригрозили Мэй вотумом недоверия в случае, если она не назначит дату голосования как можно быстрее. Месяц до нового голосования они назвали потерей времени, несмотря на то, что соглашение, которое должны рассмотреть члены парламента, не изменится.

13 декабря депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй.

В конце ноября лидеры 27 стран ЕС одобрили проект соглашения, в котором изложены условия Brexit. Но соглашение вступит в силу только если его одобрят оба парламента.

Мэй настаивает на том, что изложенные в соглашении условия - лучшие из возможных для Великобритании. Многие члены британского парламента раскритиковали заключенное соглашение. В частности, споры вызвал вопрос о том, что произойдет с границей между Ирландией и Северной Ирландией. Парламентский комитет по вопросам выхода из ЕС заявил, что в документе четко не прописаны будущие отношения ЕС и Великобритании.

По плану, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.