Терезі Мей вдалося зберегти посаду прем'єра Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голосування депутатів Палати громад від правлячої у Великій Британії Консервативної партії з питання про довіру лідеру торі і прем’єр-міністерці Терезі Мей завершилося в середу в парламенті Сполученого Королівства. Про це повідомив телеканал Sky News, інформує УНН.
Про це повідомив, підбиваючи підсумки секретного голосування, глава комітету 1922 Консервативної партії Грем Брейді.
За словами лідера парламентського об’єднання, що грає основну роль у визначенні нового лідера партії, коли в цьому виникає необхідність, на підтримку Мей проголосували 200 депутатів від Консервативної партії, проти висловилися 117. Щоб залишитися на чолі правлячої партії, Мей потрібно проста більшість — підтримка половини тих, хто проголосував плюс один голос. Необхідність в голосуванні виникла після того, як 48 депутатів-торі висловили невдоволення тим, як Мей провела переговори з ЄС про Brexit.
Як повідомляв УНН, у Британії вирішується доля прем’єра Мей.