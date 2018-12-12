Терезе Мэй удалось сохранить пост премьера Великобритании

Об этом сообщил, подводя итоги секретного голосования, глава комитета 1922 Консервативной партии Грэм Брейди.

По словам лидера парламентского объединения, играющего основную роль в определении нового лидера партии, когда в этом возникает необходимость, в поддержку Мэй проголосовали 200 депутатов от Консервативной партии, против высказались 117. Чтобы остаться во главе правящей партии, Мэй требовалось простое большинство — поддержка половины проголосовавших плюс один голос. Необходимость в голосовании возникла после того, как 48 депутатов-тори выразили недовольство тем, как Мэй провела переговоры с ЕС о Brexit.

Как сообщал УНН, в Великобритании решается судьба премьера Мэй.