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Терезе Мэй удалось сохранить пост премьера Великобритании

Киев • УНН

 • 9878 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Голосование депутатов Палаты общин от правящей в Великобритании Консервативной партии по вопросу о доверии лидеру тори и премьер-министрессе Терезе Мэй завершилось в среду в парламенте Соединенного Королевства. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает УНН.

Терезе Мэй удалось сохранить пост премьера Великобритании

Об этом сообщил, подводя итоги секретного голосования, глава комитета 1922 Консервативной партии Грэм Брейди.

По словам лидера парламентского объединения, играющего основную роль в определении нового лидера партии, когда в этом возникает необходимость, в поддержку Мэй проголосовали 200 депутатов от Консервативной партии, против высказались 117. Чтобы остаться во главе правящей партии, Мэй требовалось простое большинство — поддержка половины проголосовавших плюс один голос. Необходимость в голосовании возникла после того, как 48 депутатов-тори выразили недовольство тем, как Мэй провела переговоры с ЕС о Brexit.

Как сообщал УНН, в Великобритании решается судьба премьера Мэй.

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