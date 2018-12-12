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У Британії вирішується доля прем’єра Мей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У середу, 12 грудня, у парламенті Великої Британії проходить голосування Консервативної партії щодо недовіри прем’єр-міністру країни Терезі Мей, передає УНН.

У Британії вирішується доля прем’єра Мей

За інформацією Sky News, станом на 16:00 за Києвом щонайменше 158 консервативних депутатів заявили, що висловлюють Мей вотум довіри. Зазначається, що цих голосів має бути достатньо для перемоги прем’єра.

Як пише видання The Guardian, Мей може "запропонувати відмовитись від участі у виборах, щоб заручитися підтримкою в голосуванні".

При цьому, за даними ЗМІ, виступаючи в британській палаті громад, прем'єр-міністр Мей знову наголосила, що не збирається відмовлятися від своєї посади, а вотум недовіри призведе до провалу процесу Brexit і виходу Британії з ЄС без підсумкової угоди.

Крім того, зазначається, що Мей заявила, що виключає варіант проведення позачергових парламентських виборів і повторного референдуму щодо Brexit.

Як повідомляв УНН, 10 грудня Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що відклала голосування у британському парламенті щодо угоди з ЄС щодо Brexit.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британські депутати хочуть відставку Мей в обмін на голоси за угоду Brexit.

Якщо вона програє сьогоднішне голосування, то залишить посаду лідера Консервативної партії. Для зміщення лідера Консервативної партії у голосуванні в палаті громад повинні взяти участь всі 316 депутатів депутатів-консерваторів. Щоб утримати свою посаду, Мей знадобиться проста більшість голосів, після чого вона буде захищена від повторення цієї процедури протягом як мінімум року. У разі поразки глави уряду партія має обрати нового лідера, на що відводиться три місяці.

Так, раніше, за даними ЗМІ, група консерваторів-євроскептиків отримала достатню підтримку для того, щоб ініціювати в парламенті голосування з питання про довіру Мей.

Зазначимо, колишній прем’єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон залишив посаду після референдуму 23 червня 2016 року, на якому британці проголосували за вихід з ЄС.

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