В Британии решается судьба премьера Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В среду, 12 декабря, в парламенте Великобритании проходит голосование Консервативной партии относительно недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй, передает УНН.
По информации Sky News, по состоянию на 16:00 по Киеву минимум 158 консервативных депутатов заявили, что выражают Мэй вотум доверия. Отмечается, что этих голосов должно быть достаточно для победы премьера.
Как пишет издание The Guardian, Мэй может "предложить отказаться от участия в выборах, чтобы заручиться поддержкой в голосовании".
При этом, по данным СМИ, выступая в британской палате общин, премьер-министр Мэй снова подчеркнула, что не собирается отказываться от своей должности, а вотум недоверия приведет к провалу процесса Brexit и выходу Великобритании из ЕС без итогового соглашения.
Кроме того, отмечается, что Мэй заявила, что исключает вариант проведения внеочередных парламентских выборов и повторного референдума по Brexit.
Как сообщал УНН, 10 декабря Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отложила голосование в британском парламенте по соглашению с ЕС по Brexit.
Напомним, ранее сообщалось, что британские депутаты хотят отставки Мэй в обмен на голоса за сделку Brexit.
Если она проиграет сегодняшнее голосование, то покинет пост лидера Консервативной партии. Для смещения лидера Консервативной партии в голосовании в палате общин должны принять участие все 316 депутатов депутатов-консерваторов. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов, после чего она будет защищена от повторения этой процедуры в течение одного года. В случае поражения главы правительства партия должна выбрать нового лидера, на что отводится три месяца.
Так, ранее, по данным СМИ, группа консерваторов-евроскептиков получила достаточную поддержку для того, чтобы инициировать в парламенте голосование по вопросу о доверии Мэй.
Отметим, бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон оставил должность после референдума 23 июня 2016 года, на котором британцы проголосовали за выход из ЕС.