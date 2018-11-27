Британські депутати хочуть відставку Мей в обмін на голоси за угоду Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Деякі депутати британської Консервативної партії можуть підтримати запропонований прем’єр-міністром країни Терезою Мей проект угоди щодо Brexit, якщо вона назве дату своєї відставки, передає УНН з посиланням на The Times.
Видання повідомляє, що однопартійці тиснули на Мей щодо дати її відставки.
Обіцянка Мей піти відразу після виходу Сполученого Королівства з ЄС 29 березня допоможе заспокоїти деяких консерваторів, включаючи високопоставлених міністрів, які хочуть, щоб Британія наполягала на угоді в "канадському стилі", цитує The Times джерела в кабінеті міністрів країни.
Як повідомляв УНН, 25 листопада на саміті 27 країн Європейського Союзу було ухвалено угоду про вихід Великої Британії із ЄС.
Офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року у бельгійській столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання у Британії перемогу з результатом 51,9% отримали противники євроінтеграції. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року.