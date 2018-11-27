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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 91963 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104878 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140144 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137605 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132889 просмотра

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Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126673 просмотра

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7 марта, 08:52 • 165385 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Британские депутаты хотят отставку Мэй в обмен на голоса за сделку Brexit

Британские депутаты хотят отставку Мэй в обмен на голоса за сделку Brexit

Киев  •  УНН

 • 7068 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Некоторые депутаты британской Консервативной партии могут поддержать предложенный премьер-министром страны Терезой Мэй проект соглашения по Brexit, если она назовет дату своей отставки, передает УНН со ссылкой на The Times.

Издание сообщает, что однопартийцы давили на Мэй о дате ее отставки.

Обещание Мэй пойти сразу после выхода Соединенного Королевства из ЕС 29 марта поможет успокоить некоторых консерваторов, включая высокопоставленных министров, которые хотят, чтобы Великобритания настаивала на соглашении в "канадском стиле", цитирует The Times источники в кабинете министров страны.

Как сообщал УНН, 25 ноября на саммите 27 стран Европейского Союза было принято соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года.

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