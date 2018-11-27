Британские депутаты хотят отставку Мэй в обмен на голоса за сделку Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Некоторые депутаты британской Консервативной партии могут поддержать предложенный премьер-министром страны Терезой Мэй проект соглашения по Brexit, если она назовет дату своей отставки, передает УНН со ссылкой на The Times.
Издание сообщает, что однопартийцы давили на Мэй о дате ее отставки.
Обещание Мэй пойти сразу после выхода Соединенного Королевства из ЕС 29 марта поможет успокоить некоторых консерваторов, включая высокопоставленных министров, которые хотят, чтобы Великобритания настаивала на соглашении в "канадском стиле", цитирует The Times источники в кабинете министров страны.
Как сообщал УНН, 25 ноября на саммите 27 стран Европейского Союза было принято соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года.