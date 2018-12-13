Лідер лейбористів визнав рішення консерваторів по Мей "нічого не вартим"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін прокоментував голосування про вотум недовіри британському прем’єру і лідеру консерваторів Терезі Мей, підкресливши, що його результати ніяк не зможуть покращити життя британців, повідомляє The Guardian, інформує УНН.
“Сьогоднішнє голосування ніяк не відіб’ється на житті наших громадян. Прем’єр-міністр втратила більшість в парламенті, її уряд в хаосі, і вона не здатна провести процедуру Brexit на тих умовах, які відповідали б інтересам країни, в першу чергу підтримуючи ринок праці та економіку”, — вважає він.
Крім того, він вказав на те, що перевага в 83 голоси на користь Мей досить мала для того, щоб говорити про те, що вона контролює Консервативну партію в парламенті.
Як раніше повідомляв УНН, Мей назвала своєю метою забезпечення виходу Великої Британії з ЄС.