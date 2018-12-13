Лидер лейбористов признал решение консерваторов по Мэй "ничего не стоящим"

“Сегодняшнее голосование никак не отразится на жизнях наших граждан. Премьер-министр утратила большинство в парламенте, ее правительство в хаосе, и она не способна провести процедуру Brexit на тех условиях, которые соответствовали бы интересам страны, в первую очередь поддерживая рынок труда и экономику”, — считает он.

Кроме того, он указал на то, что перевес в 83 голоса в пользу Мэй достаточно мал для того, чтобы говорить о том, что она контролирует Консервативную партию в парламенте.

Как ранее сообщал УНН, Мэй назвала своей целью обеспечение выхода Великобритании из ЕС.