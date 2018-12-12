Мей назвала своєю метою забезпечення виходу Великої Британії з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Британська прем’єр-міністерка Тереза Мей заявила, що її основна мета після отримання підтримки більшості депутатів-консерваторів полягає в забезпеченні виходу Сполученого Королівства з ЄС, інформує УНН з посиланням на The Guardian.
“Ось наша оновлена місія: забезпечити здійснення Brexit, за який проголосував народ, знову згуртувати країну і побудувати країну, яка дійсно працює на благо кожного”, — сказала Мей в середу за підсумками голосування депутатів від правлячої Консервативної партії щодо вотуму довіри їй.
Мей запевнила, що головною її метою буде пошук вирішення проблеми, що стосується статусу Північної Ірландії після Brexit. “Я почула те, що Палата громад сказала про північноірландський „бекстоп“ (режим підтримки перебування регіону в складі митного союзу ЄС і єдиного європейського ринку після настання перехідного періоду Brexit), і я поїду на саміт ЄС завтра і буду домагатися юридичних і політичних гарантій, які знімуть стурбованості, наявні у членів парламенту з цього питання”, — запевнила Мей.
Під час голосування в підтримку Мей проголосували 200 депутатів від Консервативної партії, проти висловилися 117. Щоб залишитися на чолі правлячої партії, Мей потрібно проста більшість — підтримка половини тих, хто проголосував плюс один голос, однак перевага в її користь склала 83 голоси.