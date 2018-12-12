Мэй назвала своей целью обеспечение выхода Великобритании из ЕС

“Вот наша обновленная миссия: обеспечить осуществление Brexit, за который проголосовал народ, снова сплотить страну и построить страну, которая действительно работает на благо каждого”, — сказала Мэй в среду по итогам голосования депутатов от правящей Консервативной партии по вотуму доверия ей.

Мэй заверила, что главной ее целью будет поиск решения проблемы, касающейся статуса Северной Ирландии после Brexit. “Я услышала то, что Палата общин сказала о североирландском „бэкстопе“ (режим поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit), и я поеду на саммит ЕС завтра и буду добиваться юридических и политических гарантий, которые снимут обеспокоенности, имеющиеся у членов парламента по этому вопросу”, — заверила Мэй.

Во время голосования в поддержку Мэй проголосовали 200 депутатов от Консервативной партии, против высказались 117. Чтобы остаться во главе правящей партии, Мэй требовалось простое большинство — поддержка половины проголосовавших плюс один голос, однако перевес в ее пользу составил 83 голоса.