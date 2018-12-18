Мей назвала нову дату парламентського голосування стосовно Brexit

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила, що голосування в парламенті щодо підсумкової угоди про вихід країни з Євросоюзу (Brexit), яке не відбулося у грудні, відбудеться в середині січня на тижні, що почнеться з 14 січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.