Мей: новий референдум щодо Brexit завдасть непоправної шкоди політиці консерваторів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Проведення другого референдуму з питання виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу завдасть непоправної шкоди політиці британського уряду. Про це йдеться у промові прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей, з якої вона 17 грудня виступить в Палаті громад британського парламенту і витяги з якої наводить агентство Associated Press, повідомляє УНН.
“Давайте не будемо порушувати обіцянку, дану британському народові. Чергове голосування завдасть непоправної шкоди цілісності нашої політики”, — вважає Мей, підкреслюючи, що новий плебісцит поставить під питання в очах виборців здатність консерваторів “реалізовувати демократію”.
Мей також вважає, що новий референдум “ще більше розділить країну в той момент, коли необхідно працювати над її об’єднанням”.
Заява британського прем’єра в Палаті громад піде після публікацій у британській пресі даних, що деякі члени уряду Сполученого Королівства розглядають можливість проведення чергового референдуму щодо Brexit. Як інформувала раніше газета The Times, більшість членів уряду Великої Британії вважають нежиттєздатною угоду про умови Brexit, якої досягли Мей і лідери Євросоюзу. За даними видання, в британському кабміні відкрито обговорюється варіант проведення нового плебісциту. Цю ідею в тій чи іншій мірі підтримують п’ять міністрів, в тому числі глава мінфіну Філіп Хаммонд і міністр праці і у справах пенсій Ембер Радд.