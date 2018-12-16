Мэй: новый референдум по Brexit нанесет непоправимый ущерб политике консерваторов

“Давайте не будем нарушать обещание, данное британскому народу. Очередное голосование нанесет непоправимый ущерб целостности нашей политики”, — считает Мэй, подчеркивая, что новый плебисцит поставит под вопрос в глазах избирателей способность консерваторов “реализовывать демократию”.

Мэй также считает, что новый референдум “еще больше разделит страну в тот момент, когда необходимо работать над ее объединением”.

Заявление британского премьера в Палате общин последует после публикаций в британской прессе данных, что некоторые члены правительства Соединенного Королевства рассматривают возможность проведения очередного референдума по Brexit. Как информировала ранее газета The Times, большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого достигли Мэй и лидеры Евросоюза. По данным издания, в британском кабмине открыто обсуждается вариант проведения нового плебисцита. Эту идею в той или иной степени поддерживают пять министров, в том числе глава минфина Филип Хаммонд и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд.