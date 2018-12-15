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Times дізналася про розкол британського кабінету на три частини через Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. В уряді Великої Британії вважають, що невдалі спроби прем’єр-міністерки Терези Мей виконати план по Brexit фактично поставили на ньому хрест. Однак єдиної думки про те, що робити далі, в кабінеті немає, вказує Times. За даними видання, в уряді сформувалися три приблизно рівні групи з цього питання, повідомляє УНН.

Times дізналася про розкол британського кабінету на три частини через Brexit

Перша група, в яку входять у тому числі канцлер казначейства Філіп Хеммонд і міністр з питань пенсії і зайнятості Ембер Радд, вважає, що в разі відсутності домовленостей з Євросоюзом по Brexit необхідно думати про проведення повторного референдуму. При цьому вони поки не прийшли до єдиної думки щодо того, яке питання ставити перед виборцями і як організувати нове голосування.

Другу групу очолюють міністр внутрішніх справ Саджид Джавід і міністр із захисту навколишнього середовища Майкл Гов. Вони вважають, що навіть при відсутності домовленості потрібно виходити з ЄС. На їхню думку, Великій Британії слід брати за приклад Норвегію. Ця країна не входить в ЄС, але при цьому пов’язана з Брюсселем цілою низкою домовленостей.

У третю групу входять міністр у справах Шотландії Девід Манделл, а також глава МЗС Джеремі Хант. Вони вважають, що залишати ЄС треба, однак не можна цього робити без угоди з Брюсселем. Їх варіант — перенести дату виходу з 29 березня на більш пізній термін.

Сама Мей проти повторного референдуму. Вона до цих пір розраховує досягти домовленості з Брюсселем. І це при тому, що в керівництві ЄС заявляють про небажання знову починати переговори з Великою Британією щодо умов Brexit.

Нагадуємо, Мей назвала своєю метою забезпечення виходу Великої Британії з ЄС.

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