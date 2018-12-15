Times дізналася про розкол британського кабінету на три частини через Brexit

КИЇВ. 15 грудня. УНН. В уряді Великої Британії вважають, що невдалі спроби прем’єр-міністерки Терези Мей виконати план по Brexit фактично поставили на ньому хрест. Однак єдиної думки про те, що робити далі, в кабінеті немає, вказує Times. За даними видання, в уряді сформувалися три приблизно рівні групи з цього питання, повідомляє УНН.