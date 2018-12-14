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MIM-104 Patriot

Євросоюз відмовив Мей в повторних переговорах про угоду щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Поновлення переговорів щодо угоди про вихід Великої Британії з ЄС (Brexit) неможливо, але Брюссель має намір встановити з Великою Британією після Brexit якомога тісніші відносини. Про це йдеться в підсумковій заяві саміту Євросоюзу по Brexit, передає УНН з посиланням також на публікацію видання The Guardian.

Євросоюз відмовив Мей в повторних переговорах про угоду щодо Brexit

“ЄС залишається прихильний угоді і має намір здійснити її ратифікацію. Відновлення переговорів не обговорюється”, — йдеться в документі, в якому також підкреслюється намір ЄС “встановити з Великою Британією після Brexit настільки тісні відносини, наскільки можливо”.

“Євросоюз готовий приступити до обговорення майбутніх відносин з Великою Британією, як тільки буде підписано угоду про вихід, щоб переговори могли початися негайно після виходу (29 березня 2019 року)”, — заявив голова Євроради Дональд Туск.

Лідери ЄС також наголосили, що запобіжний механізм, який повинен зберегти Північну Ірландію в Митному союзі ЄС після виходу Великої Британії, щоб забезпечити прозорість кордону між Республікою Ірландією і Північною Ірландією (backstop), “залишиться в угоді як необхідна гарантія”.

Європейська рада також в черговий раз закликала “активізувати підготовку до Brexit на всіх рівнях, беручи до уваги всі можливі сценарії”. Так лідери держав, які залишаються в ЄС, побічно дали зрозуміти, що продовжують підготовку до виходу Великої Британії з ЄС без угоди.

“Британці мають вирішити, чого вони хочуть, замість того, щоб розповідати нам, що ми повинні зробити”, — прокоментував виступ британського прем’єра Терези Мей на саміті ЄС глава Єврокомісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер. “Ми хотіли б, щоб в найближчі тижні вони сказали, що від нас чекають. Ми хочемо пояснень”, — продовжив він, додавши, що Мей повинна “конструктивно сформулювати очікування від ЄС”.

За словами Юнкера, британський прем’єр бореться за схвалення угоди про вихід королівства зі складу співтовариства, але Євросоюз не бачить результатів.

Нагадуємо, Меркель заявила про бажання Євросоюзу зберегти угоду з Лондоном.

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