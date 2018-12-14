Євросоюз відмовив Мей в повторних переговорах про угоду щодо Brexit

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Поновлення переговорів щодо угоди про вихід Великої Британії з ЄС (Brexit) неможливо, але Брюссель має намір встановити з Великою Британією після Brexit якомога тісніші відносини. Про це йдеться в підсумковій заяві саміту Євросоюзу по Brexit, передає УНН з посиланням також на публікацію видання The Guardian.