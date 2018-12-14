Меркель заявила про бажання Євросоюзу зберегти угоду з Лондоном
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Європейський союз хоче зберегти обумовлену з Лондоном угоду по Brexit, але змушений готуватися і до менш сприятливого сценарію. Про це заявила в четвер у Брюсселі канцлерка ФРН Ангела Меркель за підсумками першого дня саміту ЄС, інформує УНН з посиланням на брифінг канцлерки.
“Ми хочемо на європейському і на національних рівнях... підготуватися в тому числі до того, щоб працювати над сценарієм Brexit без угоди, проте наше бажання — зберегти угоду”, — зазначила канцлерка. Меркель також в черговий раз заявила, що досягнута з Лондоном угода не буде обговорюватися ще раз.
За словами канцлерка, так званий backstop в Північній Ірландії (режим підтримки перебування регіону в складі Митного союзу ЄС і єдиного європейського ринку після настання перехідного періоду Brexit) необхідний в якості гарантії.
Глава кабміну зазначила, що ЄС хоче “швидко подолати перехідну фазу backstop”, щоб усі сторони після цього могли “розвиватися в тому напрямку, в якому хочуть”.
Як повідомляв УНН, лідер лейбористів визнав рішення консерваторів по Мей “нічого не вартим”.